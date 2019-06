Luminar 3.1.1, l’editor di foto per Mac e Win mette il turbo

Luminar 3.1.1 è l’ultimo aggiornamento del software di Skylum per l’editing e la gestione di foto che la nostra redazione ha provato parlandovene poi attraverso una recensione pubblicata a inizio anno.

L’aggiornamento è chiaramente disponibile sia per la versione Mac che per quella per Windows e innanzitutto semplifica la localizzazione delle foto archiviate in determinate cartelle. Basta infatti cliccare con il tasto destro sulla foto e selezionare l’opzione “ Vai a > Cartella nella Libreria” per poter essere immediatamente reindirizzati alla cartella che contiene quella foto.

Per gli utenti Windows è presente una funzione ancora più intelligente, che consente cioè di rintracciare tutte le foto scattate nella stessa data facendo click con il pulsante destro del mouse sull’opzione “Vai a > Immagini dalla stessa data”. Luminar 3.1.1 inoltre si avvia molto più velocemente, un vantaggio di cui si può beneficiare in special modo quando la libreria contiene centinaia – per non dire migliaia – di fotografie.

Sulla versione per Mac è stata incrementata la velocità della procedura di creazione di album ed è stata aggiunta la possibilità di cambiare la lingua impostandone una diversa dalle impostazioni del sistema (basta andare su “Luminar 3 > Lingua” nella barra in alto del menu e selezionare una delle lingue in elenco). E’ stato infine migliorato il filtro Accent AI 2.0 introdotto con la versione 3.1.0.

Gli utenti Mac possono eseguire l’aggiornamento alla versione 3.1.1 scegliendo Luminar 3 nella barra dei menu in alto, facendo poi clic su “Verifica aggiornamenti”. Gli utenti Windows possono invece selezionare “Guida > Controlla aggiornamenti” sulla barra degli strumenti in alto.

Se invece non cel’avete, potete comprarlo sul sito ufficiale al prezzo di 70 euro.