Mac mini M4 si accende facile con questo supporto 3D

Abbiamo già scritto più volte di quanto sia scomodo il tasto On/Off del nuovo Mac mini 4 notificandovi anche del mondo di soluzioni che c’è dietro grazie al supporto della comunità di appassionati Apple. Per la maggior parte di questi serve tuttavia una stampante 3D, grazie alla quale poter appunto auto-costruirsi in poche ore la soluzione migliore alle proprie esigenze.

Come fare quindi se non si possiede una stampante 3D? acquistarne una potrebbe essere la scelta più dispendiosa, specie se si vorrebbe usarla solo per questo. Uno spreco che vi suggeriamo di evitare segnalandovi invece l’esistenza di un supporto in vendita su Amazon che replica appunto una delle migliori di queste soluzioni che consentono appunto di cliccare molto facilmente il tasto On/Off dei nuovi Mac mini M4/Pro.

Trattasi nello specifico della base a “X” che sostanzialmente trasforma il computer in un grande pulsante. In questo modo anziché dover sollevare la macchina per accenderla o risvegliarla dallo stato di Standby, vi basta poggiarci sopra la mano esercitando una leggera pressione verso il basso per cliccare l’apposito tasto ed ottenere lo stesso risultato.

Ciò è particolarmente utile quando il Mac si trova in una scrivania molto ingombra o al quale sono collegati diversi cavi e il cui spostamento potrebbe risultare difficoltoso o in generale poco pratico rispetto al pigiarlo schiacciandolo leggermente verso il basso.

Al contempo però bisogna far attenzione a non poggiarci sopra il cellulare o altri oggetti il cui peso potrebbero gravare appunto sulla macchina andando a schiacciare involontariamente il tasto.

In ogni caso è tra le soluzioni più efficaci, semplici da usare e meno invasive in quanto risulta esteticamente invisibile: semplicemente, il Mac mini M4 verrà leggermente sollevato dal piano di lavoro, ottenendo il duplice vantaggio di garantirgli una migliore circolazione dell’aria.

