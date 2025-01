Dell cambia i nomi dei suoi PC ispirandosi ad Apple

Pubblicità

Al CES 2025, Dell ha annunciato una trasformazione radicale del suo portfolio di PC, puntando su un design semplificato, maggiore durata della batteria e migliori prestazioni AI. Tra le novità più significative, l’eliminazione di marchi storici come XPS, Latitude e Precision, sostituiti da una nuova categorizzazione più semplice: Dell, Dell Pro e Dell Max. Sì, c’è un po’ di ispirazione ad Apple.

La nuova strategia e le nuove categorie di prodotto puntano ad una semplificazione dei nomi. La nuova gamma di laptop e desktop Dell sarà suddivisa in tre categorie principali. La prima, chiamata semplicemente Dell, sarà per uso personale, scolastico e lavorativo, mentre Dell Pro sarà destinata alla produttività professionale e Dell Max progettata per offrire prestazioni massime, sia per utenti consumer che commerciali.

Inoltre, ogni categoria sarà suddivisa in tre fasce di prezzo. La Base, ossia il modello entry-level, la scelta più economica. A questa si affianca la linea Plus, con prestazioni intermedie e, in ultimo, Premium, la fascia alta, con design e mobilità al top.

Ad esempio, il laptop Dell Pro 14 Premium rappresenterà un modello professionale di fascia alta, caratterizzato da un design leggero (1,07 kg), fino a 21,2 ore di autonomia e un innovativo display OLED Tandem, più efficiente e leggero rispetto agli OLED tradizionali.

Continua l’era dei PC con AI integrata

Dell si unisce al trend inaugurato da HP nel 2024, spingendo sull’introduzione di PC dotati di unità di elaborazione neurale (NPU) per supportare funzionalità AI avanzate. I nuovi dispositivi, come il Dell Pro Max 14/16 e il Dell 16 Plus 2-in-1, saranno equipaggiati con i processori Intel Serie 2, con varianti AMD e Snapdragon X Series in arrivo più avanti nel 2025.

Tornando al rebranding Dell, questa mossa si inserisce in un più ampio “Great PC Rese”, segnato dall’introduzione di processori ARM64 e funzionalità AI. Sebbene audace, questa strategia punta a ridefinire la semplicità e le prestazioni, preparando il mercato a un’era di dispositivi più intelligenti e performanti.