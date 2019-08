MacBook 12″ Retina 512 GB al prezzo più basso di sempre: solo 1311 euro

Il MacBook 12″ Retina in versione top si compra in forte sconto su Amazon: solo 1310,63 euro.

Stiamo parlando, lo ricordiamo, di un portatile oggi fuori produzione ma che è ancora oggi, una buona soluzione, anzi ottima, per chi creato ad hoc per chi ha necessità di navigare, scrivere e fare operazioni che non sono graficamente intensive. Il processore da 1,3 GHz è più che sufficiente per questi compiti e il suo fattore di forma è l’ideale per viaggiare: pesa meno di un Kg ed è spesso poco più di un centimetro. Lo schermo da 12 pollici, con risoluzione retina, è di alta qualità e la batteria permette di fare lunghe sessioni (Apple la “quota” a 10 ore).

Anche se si tratta di un computer che, come accennato, è ufficialmente fuori produzione a questo prezzo e con questa configurazione, resta quindi un affare interessante e a nostro giudizio una soluzione migliore di un iPad per la produttività personale, benché ormai Apple punti a convincerti convincerci che per alcuni compiti per cui era stato studiato il MacBook 12″ retina, la soluzione migliore dovrebbe essere un iPad 12,9 pollici.

Il MacBook 12″ Retina d 1,3 GHz con 512 GB di disco fisso a 1310 euro è disponibile in pochissimi pezzi. Vale la pena di comprare al più presto se vi interessa.

