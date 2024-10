MacBook Air, Apple raddoppia la RAM senza alzare i prezzi

Pubblicità

Nella settimana dedicata alle novità Mac, Apple riserva una piacevole sorpresa, infatti oltre agli ampiamente previsti iMac, Mac mini e i portatili MacBook Pro M4 Pro e Max, arriva inaspettato il raddoppio della memoria RAM a 16 GB per i modelli MacBook Air attualmente a listino.

Da anni gli utenti Apple lamentano gli 8 GB di serie che ora il colosso di Cupertino ha eliminato praticamente in tutti i Mac aggiornati, portando la dotazione a 16 GB per i modelli M4.

Ma anche se MacBook Air deve attendere il 2025 per l’aggiornamento a M4, Apple ha pensato bene di raddoppiare la RAM per renderli più appetibili in attesa del rinnovo. In realtà la buona notizia è doppia perché, stranamente, Apple ha raddoppiato la RAM lasciando invariati i prezzi di partenza.

Così MacBook Air M2 ora mette a disposizione 16GB di memoria RAM, ma rimane sempre proposto allo stesso prezzo di 1.249 euro. MacBook Air M3 mantiene tutte le specifiche ma anche lui parte da 16 GB: il prezzo rimane sempre a partire da 1.349 euro.

Da notare che i prezzi di partenza rimangono invariati anche per le configurazioni superiori. MacBook Air M3, CPU 8 core GPU 10 core, con 16GB e SSD da 512 GB parte da 1.579 euro, infine il modello top ora propone di base 24 GB di RAM (prima erano 16 GB) ma il prezzo parte ancora da 1.809 euro.

Per le ultime novità Apple e Mac rimandiamo ai seguenti articoli: da questa pagina per il tutto in uno iMac M4, il piccolo ma potente Mac mini M4, infine per i portatili MacBook Pro M4, M4 Pro e M4 Max da questa pagina di macitynet.