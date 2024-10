MacBook Pro con autonomia top e rivestimento nano-texture

Pubblicità

Per la prima volta nella storia dei portatili Mac l’autonomia di alcuni modelli di MacBook Pro M4 raggiunge fino a 24 ore di funzionamento con una carica e, sempre per la prima volta, con gli ultimi portatili MacBook Pro M4 l’utente può scegliere il rivestimento nano-texture per lo schermo.

Anche se spesso i costruttori di computer misurano l’autonomia con test più o meno realistici, occorre anche rilevare che nel corso degli anni i valori forniti da Apple risultano sempre in linea, spesso addirittura con valori dichiarati inferiori a quelli rilevati sul campo. Apple fornisce da anni l’autonomia massima in ore per navigazione web in wireless e anche nella riproduzione di video in streaming.

L’autonomia massima dei MacBook Pro M4 varia in base alla configurazione e al modello. Per esempio i portatili con M4 base e M4 Pro arrivano fino a 24 ore di riproduzione video, mentre con M4 Max Apple indica fino a 21 ore. Nella navigazione web si arriva a un massimo di 17 ore con M4 Pro, 16 ore con M4 e 14 ore con M4 Max.

Trattamento antiriflesso nano-texure per la prima volta su MacBook Pro

Nell’annunciare i nuovi portatili M4 Apple magnifica la bontà dei suoi schermi Liquid Retina XDR con luminosità di 1.000 nits che arriva fino al picco di 1.600 nits con contenuti HDR.

Tutto questo si apprezza ancora meglio, pure in condizioni di luci e riflessi non ottimali, grazie alla possibilità di scegliere per il trattamento antiriflesso dello schermo, opzionale a pagamento. Il trattamento nano-texture apprezzato dai professionisti e dagli utenti che trascorrono molte ore al computer, costa 170 euro in più per MacBook Pro M4 sia da 14” che da 16 pollici.

