MacBook Pro 13″ 2018, 256 GB 2,3 GHz: su Amazon prezzo da 1439€

Amazon ribassa ancora i MacBook Pro 13″ del 2018 il modello da 256 GB con con processore da 2,3 GHz e touch bar scende infatti del 24% e lo pagate solo 1619,99 euro. In sconto trovate anche il modello senza Touch Bar a 1439 euro

Questo Mac rilasciato circa un anno fa, pur sostituito dai nuovi modelli che hanno un processore più potente, è ancora un prodotto estremamente attuale visto che nella versione da 1620 euro ha una Touch Bar e Touch ID. Il processore, sulla carta più lento (2,3 Ghz contro 2,4 GHz) del modello attuale, ma come dimostrano i dati di Geekbench, la versione da 2,4 GHz è assolutamente paragonabile al modello da 2,3 GHz del modello in sconto di Amazon.

In pratica se è la velocità della CPU che vi interessa non dovreste preoccuparvi e approfittare dello sconto. Insomma: una macchina paragonabile per prestazioni e velocità nell’offerta del nuovo, vi costringe a spendere almeno 200 euro in più (se vi rivolgete al modello da 1.4 GHz) o addirittura 400 euro in più (modello da 2.4 Ghz).

Come abbiamo accennato in sconto c’è la versione con Touch Bar, 256 GB di memoria a 1619,99 euro. Ma al momento ne vediamo solo uno a questo prezzo. In alternativa potete comprare, grazie ad uno sconto nel carrello, a 1439 euro la versione senza TouchBar e TouchID

Click qui per comprare