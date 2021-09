MacBook Pro in ritardo, mancano i chip

La carenza globale di chip sta influenzando negativamente la produzione dei prossimi MacBook Pro: è quanto si legge in un nuovo report secondo il quale Apple starebbe vagliando l’idea di ritardarne il lancio proprio perché con questi ritmi non sarebbe in grado di garantire un numero di scorte sufficienti per soddisfare la domanda dei nuovi portatili nei primi mesi dalla commercializzazione.

Citando fonti vicine ai fatti che tuttavia non vengono rese note, il Digitimes Asia sostiene che ciò sarebbe sufficiente per far sì che Apple ritardi la presentazione dei nuovi portatili. Tuttavia le tempistiche sono in contrasto perché nel rapporto si legge che l’evento slitterebbe a ottobre o novembre invece «del solito settembre», ma sappiamo bene che l’azienda non ha mai presentato i computer in questo mese.

L’evento di settembre, la cui data ormai dovrebbe essere per altro ufficializzata a giorni, è solitamente il palcoscenico della linea di iPhone e di Apple Watch, non certo dei Mac. A questi ultimi invece viene dedicato un evento separato che tradizionalmente viene fissato intorno al mese di ottobre: in passato infatti Apple li ha presentati soltanto per tre volte a giugno, una a gennaio e nel 2020 a novembre.

A questo punto non sappiamo se Apple aveva deciso di cambiare ancora periodo per la presentazione scegliendo proprio settembre per il lancio dei nuovi portatili, anche se ci appare poco probabile perché ciò avrebbe tolto parte dell’attenzione che invece l’evento dedica ai telefoni. Per la fonte ci sarebbe dovuto essere un secondo evento a settembre, tuttavia è molto più probabile invece che la carenza di chip, qualora fosse confermata, possa far slittare la presentazione a qualche mese più in là: se non sarà ottobre, potrebbe essere novembre o l’inizio del prossimo anno.

Per saperne di più su quello che c’è da aspettarsi questo autunno da parte di Apple potete dare un’occhiata a questo articolo che abbiamo pubblicato nei giorni scorsi.