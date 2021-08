L’autunno caldo di Apple: tutti i prodotti e le novità in arrivo

Un autunno caldo, anzi caldissimo. Non parliamo di meteo ma di quello che ci si attende dal mondo Apple per le prossime settimane. La previsione è di una serie certa di novità sicuramente in rampa di lancio e di tante altre che più o meno a sorpresa si pensa o si sogna possano essere messe in cantiere.

L’autunno da anni, da quando iPhone è divenuto il punto focale principale del mercato Apple, del resto è il momento cruciale dell’anno in fatto di novità. Proprio tra settembre ed ottobre la Mela è solita tenere i propri eventi più importanti con hardware di rilievo, come i nuovi iPhone e i nuovi iPad, accompagnati dagli aggiornamenti software e dai servizi ad essi connessi. Ma se in precedenza l’evento era uno, da qualche tempo sono diventati due e lo scorso anno addirittura tre, benché più che altro per ragioni “logistiche” visto il ritardo che aveva subito iPhone 12 a causa della Pandemia.

Al momento si prevede che Apple torni all’antico, con due eventi ma comunque con non meno novità dello scorso anno.

Evento Apple settembre

Come accenno lo scorso anno Apple ha modificato interrotto la tradizione più recente con tre differenti eventi. Il primo il 15 settembre per presentare Apple Watch e i nuovi iPad consumer, il secondo il 13 ottobre per annunciare gli iPhone e poi uno il 10 novembre per i nuovi Mac con processore M1. Se si tornerà, come pensa, alla scaletta di un tempo a settembre dovremo vedere gli iPhone e gli Apple Watch

Se Apple tornerà al suo solito programma, dando un’occhiata al calendario 2021, l’ipotesi è quella di un annuncio l’8 settembre. Ma trattandosi della settimana del Labor Day, una festa nazionale in USA, è molto più probabile che l’evento si tenga il 14 o il 15 settembre.

Apple anche in questa occasione non diramerà alcun invito ufficiale in presenza. Come successo da metà 2019 avremo una presentazione solo in video, sapientemente montata e sceneggiata, ma senza la possibilità da parte di nessuno di assistervi. In questo senso c’è già stato un importante spoiler del set delle registrazioni.

iPhone 13

Ci sono pochi dubbi che il protagonista principale dell’evento sarà iPhone 13. Come spieghiamo nel nostro articolo approfondito in merito ci si attendono quattro modelli di iPhone 13 nelle stesse dimensioni degli iPhone. Tra le novità principali dovrebbe esserci un display ProMotion a 120 Hz, così come miglioramenti della fotocamera, un chip A15 e un 5G più veloce. Unica piccola novità estetica sarà la tacca più piccola. Sono previsti anche miglioramenti della durata della batteria, così come alcuni notevoli miglioramenti della fotocamera.

Apple Watch Series 7

Apple introduce nuovi modelli di Apple Watch ogni anno e quest’anno non farà eccezione, con l’arrivo di Apple Watch 7, che dovrebbe vedere i natali proprio accanto ad iPhone 13. L’Apple Watch al contrario di iPhone 13 dovrebbe presentare importanti novità nel design. In particolare cornici più piccole ma anche e soprattutto una cassa squadrata che ricorderà iPhone 12 e iPad Pro. Dovrebbero aumentare le dimensioni anche se di pochissimo (41 e 45 mm, al posto degli attuali 40 e 44).

AirPods 3

Apple sta lavorando a una nuova versione degli AirPods, che sarà esteticamente simile agli AirPods Pro, ma senza la cancellazione attiva del rumore, così da essere disponibili ad un prezzo inferiore. Ci sono state diverse voci che suggerivano che gli AirPods 3 sarebbero stati lanciati nella prima metà del 2021, ma tali informazioni si sono rivelate imprecise, magari anche a causa dei rallentamenti dovuti alla pandemia, e ora sembra che gli AirPods verranno lanciati nel terzo trimestre. La produzione di massa è iniziata ad agosto, il che significa che potremmo vedere un lancio a settembre insieme ai nuovi iPhone. La novità principale sarà l’estetica molto simile a quella di AirPods Pro. Si pensa anche ad un sistema semplificato per la riduzione del rumore.

Evento Apple ottobre/novembre

Apple da qualche tempo, come detto, organizza anche un altro evento autunnale dopo quello di settembre, incentrato su iPad o Mac. Lo scorso anno Apple usò l’evento di novembre per presentare i Mac con processore M1, quest’anno è possibile che tra ottobre e novembre ce ne sia uno gemello ma questa volta con iPad e con protagonista il MacBook Pro.

Macbook Pro

Apple sta lavorando ai modelli MacBook Pro da 14 e 16 pollici previsti per il terzo trimestre del 2021. Le nuove macchine presenteranno una revisione del design significativa rispetto alla linea MacBook Pro apprezzata nel 2016, introducendo un design a bordo piatto. Nei nuovi MacBook Pro tornerà il MagSafe, avranno più porte, e segneranno il ritorno ai tasti funzione fisici, che prenderanno il posto della Touch Bar. Utilizzerà il chip Apple M1X aggiornato, con una CPU a 10 core, con otto core ad alte prestazioni e due core a risparmio energetico, oltre a opzioni GPU a 16 o 32 core, e supporto per un massimo di 64 GB di RAM.

iPad mini

Ci dovrebbe essere spazio anche per una nuova versione dell’iPad mini, dapprima previsto per marzo, e adesso in arrivo nel 2021, con un display più grande da 8,5 a 9 pollici. L’iPad mini aggiornato continuerà a presentare una porta Lightning e, nel caso di schermo più grande, verrà implementato attraverso una riduzione delle dimensioni della cornice. Ci sarà anche un pulsante di accensione Touch ID, una tecnologia che abbiamo visto in iPad Air. Questo consentirebbe un design a schermo intero, come iPad Pro.

iPad 9 gen

All’evento dovrebbe essere ospitata anche per una versione di nona generazione dell’iPad entry level. Ma se si pensa che lo schermo continuerà ad essere da 10,2 pollici, potremmo vendere un guscio più sottile (da 6,3 mm). Apple in passato ha spesso recuperato per i suoi prodotti più economici il design di prodotti più vecchi (lo stesso iPad 10,2 segue questa filosofia) e in questo casa avremmo uno stile una forma tipiche dell’iPad Air di terza generazione, ormai fuori produzione. Internamente potremmo anche avere un nuovo processore; Mark Gurman, un giornalista che di solito è abbastanza attendibile, ritiene che sarà proprio questa la novità principale mentre il design resterà lo stesso del modello attuale.

HomePod mini in Italia

Apple a giugno aveva preannunciato il lancio i nuovi paesi di HomePod mini (qui la nostra recensione) e tra questi c’era anche l’Italia. La data fissata era fine anno. Non sappiamo se Apple dedicherà uno spazio al suo altoparlante smart né se citerà ancora in nostro paese, ma pare abbastanza probabile che dopo uno dei due eventi autunnali, in coincidenza con un aggiornamento software finalmente avremo questo nuovo accessorio che dovrebbe essere quindi disponibile per gli acquisti di Natale.

Le varie ed eventuali

Fin qui siamo nel campo delle (quasi) certezze, ma ci sono poi tanti altri prodotti che le fonti danno in lavorazione per un rilascio tra il 2021 e il 2022, anche se collocarne temporalmente il rilascio risulta assai arduo ma salvo sorprese dell’ultimo secondo, non dovrebbero comunque vedere luce durante i keynote di settembre e ottobre.

AirPods Pro

Apple sta lavorando a una nuova versione di AirPods Pro con un design più compatto e un nuovo chip wireless. Si ritiene che il design elimini lo stelo corto, restituendo una forma più arrotondata, più vicina nel design agli auricolari senza fili concorrenti di Google e Samsung.

MacBook Air

Apple sta sviluppando anche una versione più sottile e leggera del MacBook Air che avrà cornici quasi invisibili. La macchina sarà dotata della tecnologia di ricarica MagSafe e di una coppia di porte USB per il collegamento di dispositivi esterni.

Includerà una versione più veloce del chip M1 con lo stesso numero di core dell’M1, quindi otto ma il nuovo chip supporterà una grafica migliore con nove o 10 core GPU, invece dei sette o otto dell’attuale MacBook Air M1.

Dovremmo vederlo nel 2022.

AR Smart Glasses

Apple è al lavoro anche su occhiali smart per la realtà aumentata, anche se su questo progetto non sono trapelate informazioni o indizi precisi e concordanti. Arriveranno nei prossimi anni, certamente non durante i prossimi keynote di settembre e ottobre. Si dice che gli occhiali siano dotati di un display, un processore integrato e un sistema operativo “rOS”. L’input avverrà tramite touch panel, attivazione vocale e gesti della testa. Le prime indiscrezioni suggerivano che gli occhiali AR di Apple sarebbero arrivati ​​nel 2020, ma ora sembra che il prodotto vedrà un rilascio nel 2022 , anche se l’analista di Apple Ming-Chi Kuo ha affermato che una sorta di prodotto AR arriverà da Apple nel 2021.

Mac mini

Apple sta sviluppando una versione di fascia alta del Mac mini, che avrà porte aggiuntive e un chip Apple più potente. Includerà una versione migliorata del chip M1 con una CPU a 10 core con otto core ad alte prestazioni e due core ad alta efficienza energetica, oltre a opzioni GPU a 16 core o 32 core. Il chip Apple supporterà fino a 64 GB di RAM e quattro porte Thunderbolt.

Mac Pro Mac Pro

Apple sta progettando due versioni del Mac Pro, entrambe dotate di uno chassis ridisegnato e di dimensioni più ridotte. I nuovi modelli di Mac Pro presenteranno opzioni di chip Apple di fascia alta, con 20 o 40 core di elaborazione, composti da 6 core ad alte prestazioni, o 32 core ad alte prestazioni e quattro o otto core ad alta efficienza. Questi chip aggiornati dovrebbero includere anche GPU a 64 o 128 core.

iMac più grande

Apple sta ancora sviluppando una versione più grande dell’iMac con chip Apple più potenti, ma ha sospeso i lavori sulla versione più grande per lanciare il modello iMac da 24 pollici. Non si sa quando potrebbe essere lanciata la variante più grande di iMac, ma si prevede che includerà chip Apple molto più potente.