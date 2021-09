AKVIS Sketch 24.5 simula disegni a matita su Mac e PC

AKVIS Sketch è un software ben fatto che consente di convertire le foto in schizzi. Il programma trasforma le immagini in disegni a matita in bianco e nero e a colori che sembrano opere d’arte disegnate a mano.

L’applicazione è dotata di un’ampia varietà di funzioni creative. Sketch include tre stili di rendering: Classico, Artistico e Maestro, ognuno con vari preset pronti all’uso, con parametri personalizzabili e opzioni di decorazione per realizzare un’opera d’arte unica e autentica.

La versione 24.5 è stata rinnovata. L’interfaccia è stata riprogettata con i dettami delle moderne UI. Anche l’icona del programma è stata trasformata. L’update offre alcuni miglioramenti, il supporto per molti file RAW e una maggiore stabilità del programma.

È possibile scaricare AKVIS Sketch 24.5 dal sito dello sviluppatore e collaudare tutte le funzioni per periodo di prova di 10 giorni.

AKVIS Sketch è disponibile sia come applicazione standalone (indipendnete) sia come plugin per AliveColors di AKVIS, Adobe Photoshop, Corel PaintShop Pro, Affinity Photo ed altri editor di grafica. Il software è compatibile con WIndows 7 e seguenti, Mac OS X 10.10 e seguenti, ed è multilingua (italiano compreso).

L’applicazione è disponibile nelle versioni Home, Home Deluxe e Business (licenze a vita), con diversi livelli di funzionalità. La versione Home parte da 68,00 €.

Gli utenti che di recente hanno acquistato oppure aggiornato le loro licenze, nel corso degli ultimi 12 mesi, possono effettuare l’aggiornamento gratuitamente a questa nuova versione. Gli utenti con licenza non valida per l’odierna versione possono ottenere Sketch 24.5 a 14,00 €.

AKVIS è una società russa specializzata in software di elaborazione grafica e video. Fondata nel 2004 e con sede a Perm (capoluogo del Territorio omonimo), ha realizzato numerosi programmi per l’elaborazione di foto, tutti disponibili come applicazioni standalone e come plugin per Photoshop, sia per Windows, sia per Mac.