MacBook Pro M1 Pro Max si ripaga in una manciata di mesi

Anche se il prezzo di listino può spaventare, MacBook Pro 2021 in configurazione top con processore Apple M1 Max fa risparmiare tempo e denaro nelle applicazioni professionali, tanto che il portatile si ripaga in breve tempo.

Da alcuni anni a questa parte diverse grandi aziende si sono schierate a favore dei computer Apple, più costosi in termini di prezzo di listino rispetto ai PC Windows, ma che hanno il vantaggio di ridurre i costi totali di gestione e, per i nuovi modelli con processori Apple Silicon, di velocizzare la produttività e, dunque, di far risparmiare soldi alle grandi imprese.

Una nuova segnalazione in tal senso spiega come il nuovo Macbook con M1 fa davvero risparmiare soldi. A seguito dell’affermazione iniziale secondo cui il nuovo MacBook Pro farà risparmiare denaro e tempo di progettazione a Reddit, un ingegnere della società ha mostrato effettivamente di che guadagno si tratta.

Proprio come Uber e Twitter che hanno fornito ai loro ingegneri modelli di MacBook Pro con M1 Max, così ha fatto anche Reddit. Ora l’ingegnere dello staff Jameson Williams ha spiegato in dettaglio come l’azienda è giunta alla sua conclusione e perché le nuove macchine fanno una tale differenza. Scrivendo sul blog di ingegneria di Reddit, Williams ripete il suo tweet originale prima di approfondire il punto:

le ore di ingegneria sono molto più costose dei laptop

La premessa di base del tweet è quella di valutare il costo iniziale dell’acquisto di alcuni nuovi laptop, mettendo sul piato l’opzione opposta di non farlo.

Per iniziare, ho stimato che un ingegnere Android medio trascorre 45 minuti in attesa di build ogni giorno Abbiamo osservato che il nuovo MacBook M1 Max 2021 ha completato una build pulita del nostro repository Android nella metà del tempo di un MacBook Intel i9 [Pro] del 2019. Ciò significa che uno sviluppatore Android potrebbe risparmiare circa 22 minuti di tempo di compilazione ogni giorno

Williams sottolinea come sia quasi impossibile stimare realmente il costo di un ingegnere software per tutta la durata di un progetto. Tuttavia, afferma di aver utilizzato una stima di 150 dollari all’ora per un ingegnere software, basata non solo sullo stipendio, ma anche su “reclutamento, affitto di uffici, personale di supporto” e molto altro.

