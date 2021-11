Volvo investe nella startup di tecnologie ottiche e imaging

Volvo Cars ha investito nella startup di tecnologie ottiche e di imaging Spectralics attraverso Volvo Cars Tech Fund, il fondo di investimento di venture capital del costruttore automobilistico svedese. L’investimento permette a Volvo Cars di accedere a quella che sembra una ecnologia promettente in una fase iniziale di sviluppo che potrebbe contribuire a rendere le auto più sicure e a rivoluzionare l’esperienza degli utenti a bordo.

Spectralis, che ha sede in Israele e vanta una esperienza acquisita precedentemente nello sviluppo di tecnologie aerospaziali, si è fatta notare per innovative infrastrutture ottiche e di imaging che includono materiali, hardware e software e abilitano una ampia gamma di funzionalità ottiche avanzate.

Una delle soluzioni chiave dell’azienda è il Multi Layer Thin Combiner (MLTC), un nuovo tipo di “pellicola” ottica sottile applicabile a superfici trasparenti di tutte le forme e dimensioni. Integrata nel parabrezza o nei finestrini di un’auto, questa tecnologia potrebbe essere usata per sovrapporre immagini sul vetro.

Se utilizzata su un parabrezza, la tecnologia in questione potrebbe creare una sorta di ‘heads-up display’ ad ampio campo visivo, in grado di trasmettere un senso di distanza quando gli oggetti virtuali vengono sovrapposti all’ambiente reale, contribuendo così un’esperienza coinvolgente e sicura.

«Spectralics è un’azienda interessante che dispone di una tecnologia davvero molto promettente» ha dichiarato Henrik Green, responsabile di prodotto di Volvo Cars. «Sostenendo il suo sviluppo, riusciremo ad anticipare i potenziali impieghi che i suoi prodotti potrebbero avere nelle future auto Volvo».

Altre possibili applicazioni della tecnologia includono filtri avanzati per varie applicazioni, sensori di rilevamento nell’abitacolo, telecamere con visione frontale a prova di angolo cieco e proiezioni olografiche digitali. Spectralics ha partecipato al programma MobilityXLab a Göteborg, in Svezia, e fa parte della rete DRIVE di Tel-Aviv, in Israele. Entrambi sono acceleratori per start-up con idee promettenti in grado di aprire nuovi orizzonti nel settore della mobilità.

Il Volvo Cars Tech Fund è stato lanciato nel 2018 e investe in start-up tecnologiche ad alto potenziale in tutto il mondo. Focalizza i suoi investimenti sui trend tecnologici strategici in grado di trasformare l’industria automobilistica, come l’intelligenza artificiale, l’elettrificazione e la guida autonoma.

Per tutti gli articoli di macitynet che trattano di automobili, veicoli elettrici e mobilità smart rimandiamo alla sezione ViaggiareSmart del nostro sito.