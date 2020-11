L’aggiornamento a macOS Big Sur blocca del tutto alcuni vecchi MacBook Pro

Alcuni utenti di MacBook Pro 13″ fine 2013 e metà 2014 riferiscono di un blocco completo delle loro macchine dopo il tentativo di aggiornamento a macOS Big Sur. Il sito Macrumors riferisce di vari utenti nel suo forum che lamentano questo problema, ma lo stesso è riferito anche da altri utenti su Reddit e sui forum di supporto ufficiali di Apple.

Gli utenti riferiscono che i dispostivi diventano “briccati”, in altre parole smettono di funzionare per via di un danno permanente, mostrando lo schermo completamente nero. A nulla servono le consuete procedure di reset NVRAM, PRAM, tentativi di avvio in “modalità sicura” e il recovery da internet: lo schermo rimane nero e non è possibile andare avanti in nessun modo o avviare il dispositivo da un disco esterno. Probabilmente il problema è causato da qualche aggiornamento firmware eseguito prima dell’update a Big Sur che non viene portato a termine correttamente, bloccando, di fatto, la macchina.

Per il momento il problema sembra riguardare solo i MacBook Pro 13″ fine 2013 e MacBook 13″ Pro metà 2014, due tra i modelli più vecchi di Mac sui quali è ancora possibile installare macOS Big Sur. Un utente su Reddit afferma che l’assistenza telefonica di Apple ha consigliato di portare la macchina in assistenza.

Per il momento non c’è alcuna conferma da parte di Apple del problema ma se avete queste macchine, per il momento sarà meglio NON installare l’aggiornamento a macOS Big Sur.

Un problema del tutto simile a quello riportato era stato già notato con macOS Catalina (ne avevamo parlato qui).

A questo indirizzo un nostro articolo su come scaricare Big Sur in caso di problemi. A questo indirizzo un riassunto con le novità più importanti di macOS Big Sur; a quest’altro indirizzo alcuni consigli e suggerimenti da seguire prima di installare il nuovo sistema. A questo indirizzo le istruzioni su come creare una chiavetta USB con il nuovo sistema, utile per effettuare una installazione ex-novo, anche su più Mac.