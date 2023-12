Macchina per addominali in sconto del 73%, vi costa meno di 20 €

Se volete acquistare un attrezzo per allenare e rinforzare i muscoli del vostro corpo, approfittate dell’offerta in corso che, per meno di 20 €, vi permette di dotarvi di una macchina capace di tenervi in forma agendo sui muscoli di braccia, gambe e torace.

Il sistema con cui è progettato aiuta a proteggere i muscoli dallo stress durante gli esercizi, e grazie alla funzione di rimbalzo automatico si riescono a standardizzare i movimenti così da riuscire ad allenarsi per periodi di tempo più lunghi. E la frenata intelligente rende il tutto più fluido proteggendo da eventuali lesioni.

Mette a disposizione gomitiere e ginocchiere abbondantemente imbottite in modo da allenarsi con comodità, e il rullo centrale è costruito con un morbido materiale che offre un buon isolamento acustico, perciò non fa rumore durante l’uso e al contempo non danneggia il pavimento. L’impugnatura invece è realizzata in spugna antiscivolo, materiale che assorbe il sudore e offre un’ottima presa.

C’è uno schermo LCD per tenere d’occhio la durata degli esercizi e grazie al supporto per smartphone incorporato è eventualmente possibile fare gli esercizi seguendo i piani proposti dalle app o dagli allenatori su YouTube, in maniera comoda e agevole.

Con un attrezzo di questo tipo non solo rafforzate gli addominali ma, con i gusti esercizi, potete potenziare anche tricipiti, pettorali, glutei, dorsali e muscoli delle gambe.

Gli ingombri poi sono piuttosto ridotti (è largo appena 43 centimetri), perciò si può tranquillamente usare in casa e riporre in un armadio senza dover occupare troppo spazio nei momenti in cui non viene utilizzato.

Se siete interessati all'acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione

