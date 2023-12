Tesla low cost avanza, per Musk rivoluzionerà la produzione

Per poter trasformare in realtà la prima Tesla low cost da 25.000 dollari il marchio di auto elettriche introdurrà progressi rivoluzionari nella produzione: lo ha annunciato Elon Musk durante una intervista concessa in occasione dell’evento di consegna dei primi Cybertruck.

Per poter sfornare grandi numeri Tesla ha bisogno di un veicolo più economico alla portata di più persone, finora escluse dalla rivoluzione elettrica soprattutto a causa dell’elevato prezzo di ingresso.

Anche se in USA e altrove i prezzi delle Tesla ultimamente hanno subito alcuni ribassi, pure il nuovo Cybetruck che parte da 50.000 dollari non permetterà di effettuare il balzo di scala inseguito da Musk.

Tutto o moltissimo potrebbe cambiare con una Tesla Low cost da 25.000 dollari più volte indicata nei piani di Tesla e di Musk ma finora non ancora materializzata. All’inizio di quest’anno Tesla ha anticipato un concpet per la produzione che permetterà ricostruire veicoli più economici, inclusi Tesla da 25mila dollari e robotaxi.

Nell’intervista concessa a Sandy Munro Elon Musk offre un aggiornamento:

«Stiamo lavorando su un veicolo elettrico a basso costo che sarà prodotto in volumi davvero elevati. Siamo abbastanza avanti in questo lavoro. Ogni settimana rivedo i piani della linea di produzione. Penso che la rivoluzione nella produzione che sarà rappresentata da quell’auto lascerà a bocca aperta le persone».

Infine Musk ribadisce che inizialmente la Tesla low cost sarà prodotta in Gigafactory Texas per poi essere estesa a Gigafactory Messico. In precedenza Musk ha anche anticipato che successivamente la produzione arriverà anche in Europa presso Giga Berlin.

Secondo electrek Cybetruck è un test di prova per alcune tecnologie che vedremo anche nella prima Tesla economica. Questo in particolare in riferimento allo sterzo via cavo, senza alcun collegamento fisico tra volante e ruote sterzanti, oltre che per impianto a bordo a 48-volt.

Anche in questo caso Musk non offre tempistiche ma secondo diversi osservatori non dovrebbe mancare molto: Tesla ha sempre più bisogno di incrementare volumi di produzione e vendite.

