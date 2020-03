“Mach-Speed Orchestra”: collaborazione musicale in 5G tra androidi e umani

NTT DOCOMO, l’operatore telefonico predominante in Giappone nel campo della telefonia mobile, ha distribuito un video speciale intitolato “Mach-Speed Orchestra”. Il video pubblicitario dovrebbe simboleggiare la velocità del sistema di comunicazione mobile di quinta generazione “5G” che DOCOMO intende lanciare come servizio commerciale nella primavera del 2020.

Il filmato è ambientato in una sala concerti in cui si esibisce un’orchestra. Il direttore d’orchestra è impersonato da “Alter3”, un androide reale, dotato di intelligenza artificiale (IA), in grado di eseguire perfettamente il compito per il quale è stato programmato.

L’orchestra esegue l’Aria sulla quarta corda del secondo movimento della Suite orchestrale n. 3 in re maggiore, BWV 1068, di Johann Sebastian Bach. La spot intende dimostrare quelle quelle che dovrebbero essere rispettivamente le differenze nella velocità 3G, 4G e 5G. Il robot-direttore di orchestra è reale: non ha un abito di alta sartoria, non ha bisogno di fogli e spartiti ed emula perfettamente il compito della direzione, occupandosi di scelte musicali fondamentali (andamento, tempo, dinamiche) illustrando agli strumentisti l’impostazione generale del componimento musicale da eseguire. In passato lo stesso automa è stato sfruttato per una performance dal vivo eseguendo “Scary Beauty” di Keiichiro Shibuya nell’Emirato di Sharjah.

Secondo il compositore Shibuya il ruolo dei robot nella vita di tutti i giorni crescerà ancora. Il pubblico che ha assistito all’esibizione nell’Emirato di Sharjah si è diviso: alcuni sono rimasti affascinati, altri sconcertati. Si perde ovviamente il fascino del “tocco umano” che un androide non potrà mai avere.

Hiroshi Ishiguro, uno scienziato creatore di robot, è convinto che in futuro gli androidi diventeranno badanti efficaci, perfetti funzionari e persino mogli e compagne fedeli. Già ora alcuni automi sono in grado di sostenere vere conversazioni, riconoscere la voce e mimare sembianze umane.

Per tutti gli articoli di Macitynet dedicate alle nuove tecnologie, fate riferimento a questo link.