macOS 10.15.4, Apple ha rilasciato un aggiornamento supplementare per risolvere alcuni bug

A 15 giorni dal rilascio della versione definitiva dell’aggiornamento a macOS 10.15.4, Apple ha rilasciato un update supplementare che “migliora la stabilità e la sicurezza del Mac”. In dettaglio:

• È stato risolto un problema per cui i Mac con macOS Catalina 10.15.4 non potevano partecipare a chiamate FaceTime insieme a dispositivi con iOS 9.3.6 e versioni precedenti o OS X El Capitan 10.11.6 e versioni precedenti.

• È stato risolto un problema per il quale poteva venire richiesta ripetutamente la password per un account di Office 365.

• È stato risolto un problema per cui MacBook Air (Retina, 13″, 2020) poteva bloccarsi in Impostazione Assistita o quando veniva scollegato e ricollegato a un monitor esterno 4K o 5K.

• È stato risolto un problema per il quale una porta USB-C del Mac poteva non rispondere correttamente.

Otre che come update da scaricare selezionando “Aggiornamento software” dalla specifica sezione nelle Preferenze di Sistema, l’update a macOS 10.15.4 è disponibile anche come download separato dal sito Apple (opzione comoda per aggiornare più Mac, senza bisogno di avviare il download dell’update su più macchine). Questo è invece il link per scaricare l’update “delta” (non combo), per chi ha già i precedenti aggiornamenti a 10.15.x; questo è, infine, l’update per scaricare il solo Supplemental Update.

macOS Catalina è disponibile come aggiornamento software gratuito per i Mac prodotti a partire dalla metà del 2012.