Vivo avvia una partnership con WINDTRE, ecco il primo smartphone in offerta

Vivo è ormai il quinto produttore di smartphone al mondo, e anche se ancora non è tra i più noti all’interno del nostro Paese, qualcosa potrebbe presto cambiare. Questo grazie alla nuova collaborazione con WindTre, operatore di telefonia mobile, che invece è tra i principali vettori in Italia. Questo vuol dire che gli smartphone della società arriveranno presto negli store WindTre.

Il primo non tarderà ad arrivare, e sarà vivo Y72 5G, il nuovo smartphone che supporta la connettività 5G, che propone un design sofisticato e che punta molto all’eleganza grazie allo spessore ridotto della cornice e alla curvatura 3D.

Così commenta il presidente vivo Italia:

Al giorno d’oggi, i consumatori possono scegliere tra i tanti smartphone disponibili sul mercato italiano. Per questo, vivo ha il compito di differenziarsi non soltanto attraverso tecnologie innovative, ma anche grazie a device dalle prestazioni superiori in fascia media e offerte vantaggiose per navigare su internet sfruttando la velocità della connettività 5G. Tutto questo è possibile anche grazie a questa collaborazione con un partner come WINDTRE

Importanti, dunque, le dichiarazioni del colosso, che sa benissimo di doversi imporre in una fascia di mercato dove c’è tanta concorrenza. Ci proverà con vivo Y72 5G, lo smartphone di fascia media ideato per soddisfare anche le aspettative dei consumatori più esigenti. Questo grazie ad una tripla fotocamera, alta versatilità e nitidezza. Il sistema propone un sensore principale da 64 MP, accompagnato dal grandangolare da 8 MP e dal macro da 2 MP, che danno la possibilità di scatto ultra-HD, ultra grandangolo, bokeh e macro per riprendere in modo impeccabile soggetti vicini e lontani.

E’ supportato, inoltre, da 8 GB di RAM, combinati con 128 GB di spazio di archiviazione e batteria da 5.000 mAh, per consentire agli utenti un’autonomia di due giorni tra una ricarica e l’altra.

Lo smartphone è disponibile negli store WindTre, a zero euro in più al mese in abbinamento alla soluzione ‘Smart Pack Unlimited 5G’ e a tre euro in più al mese con ‘Smart Pack 100 5G’, nelle versioni Easy Pay.

Le due offerte includono, rispettivamente, Giga illimitati e 100 Giga, al costo di 29,99 euro e 16,99 euro mensili, e consentono di avere vivo Y72 5G anche ad anticipo zero con finanziamento.