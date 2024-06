macOS Sequoia, le nuove funzioni per la disposizione delle finestre

Pubblicità

Dopo anni, finalmente Apple ha migliorato la gestione delle finestre di macOS e in macOS Sequoia ora sono disponibili funzionalità simili alla funzione “Aero Snap” (“Affianca”, in italiano) di Windows: quando si trascina una finestra verso il bordo dello schermo, macOS Sequoia suggerisce automaticamente un riquadro sulla Scrivania e per posizionarla in quel punto basta rilasciarla.

Se avete già usato un PC con Windows, la funzionalità offerte da macOS Sequoia sono simili: selezionando e trascina la finestra o l’app che si desidera affiancare sul lato o sul bordo dello schermo (a destra o sinistra), appare per qualche secondo un riquadro bianco che permette di comprendere il layout di ancoraggio automatico.

È possibile selezionando e trascina la finestra o l’app che si vuole affiancare sull’angolo dello schermo (per occupare il quarto corrispondente) o sul bordo superiore (in modo da occupare tutto lo schermo.

Apple ha previsto anche delle impostazioni specifiche: aprendo Impostazioni di Sistema e da qui selezionando “Scrivania e Dock” è possibile selezionare o deselezionare le opzioni “Disponi le finestre a mosaico trascinandole verso i bordi dello schermo” “Tieni premuto il tasto Option mentre trascini le finestre per disporle a mosaico” e “Le finestre disposte a mosaico hanno margini”.

Apple ha anche previsto dei nuovi comandi rapidi da tastiera (Tenendo premuto il tasto Option mentre si trascina una finestra, appare sullo schermo il bordo che consente di comprendere subito come verrà posizionata la finestra) e altri comandi richiamabili dalla barra dei menu delle applicazioni, per organizzare i riquadri in modo più semplice; da Safari, ad esempio, andando sul menu “Finestra” è possibile selezionare la voce “Sposta e ridimensiona” e scegliere “A sinistra”, “A destra”, “In alto”, “In basso”, oppure la visualizzazione a quarti: “In alto a sinistra”, “In alto a destra”, “In basso a sinistra”, “IN basso a destra” e altre disposizioni ancora.

Ci sono varie utility di terze parti (es. Magnet) che offrono molte possibilità di configurazione e allineare al volo le finestre del Finder (o delle applicazioni in esecuzione) ma l’integrazione di serie nel sistema renderà in molti casi superflue queste utility, migliorando la produttività , sfruttando layout diversi con varie dimensioni, in modo da poter lavorare comodamente sulle app preferite quando si lavora su attività specifiche.

Le versioni preliminari (beta) di iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 Sequoia e anche watchOS 11 sono già disponibili per gli sviluppatori. A luglio arriveranno le versioni per beta tester. Le versioni definitive dei vari sistemi arriveranno in autunno (probabilmente a fine settembre o inizio ottobre).