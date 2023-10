macOS Sonoma, le funzioni promesse che non sono arrivate, per il momento

Apple ha già iniziato la distribuzione della versione definitiva di macOS Sonoma, sistema operativo per Mac, ma non tutte le funzioni annunciate a giugno durante la conferenza per sviluppatori (WWDC) sono state implementate; alcune delle novità che Apple ha promesso, arriveranno man mano con i vari aggiornamenti di macOS 14 Sonoma.

Di seguito vediamo quali sono le novità più interessanti che dovrebbero essere implementate nel corso dei prossimi mesi.

Apple Music

Una funzione in arrivo consentirà di invitare altri utenti ad aggiungere, eliminare e riordinare i brani nelle playlist di Apple Music. Sulla schermata “In riproduzione” sarà possibile usare le emoji per commentare le canzoni che stiamo ascoltando.

Nostri amici e colleghi potranno creare playlist e aggiungere, riordinare e rimuovere brani da queste ultime. Sarà possibile chiedere a Siri di riprodurre i brani preferiti elencati nelle playlist e fare in modo che brani, artisti e playlist con la musica preferita siano automaticamente aggiunti alla nostra libreria.

Messaggi

Nell’app Messaggi di macOS Sonoma una nuova freccina permetterà di saltare subito al primo messaggio non letto di una conversazione. E nuovi Adesivi live si sincronizzeranno tra macOS, iOS e iPadOS. Un nuovo pannello offrirà accesso alla propria collezione di Adesivi live e Memoji, riuniti in un solo posto, e gli adesivi si sincronizzeranno via iCloud, in modo da ritrovarli su iPhone, iPad e Mac.

PDF e note

È possibile compila i moduli al volo con l’inserimento automatico. Grazie all’inserimento automatico avanzato, sarà possibile usare le informazioni salvate nell’app Contatti per compilare velocemente un PDF o la scansione di un documento, in tutta sicurezza.

Testo predittivo

Con la lingua inglese (non sappiamo se sarà possibile anche in altre lingue), sarà possibile sfruttare funzioni predittive, in grado di digitare parole al posto nostro nei campi dove è possibile scrivere, accettando la parola proposta con la pressione della barra spaziatrice e velocizzando la digitazione del testo.

A questo indirizzo tutto quello da sapere su macOS 14 Sonoma; qui un nostro articolo su come prepararsi prima dell’aggiornamento. A questo indirizzo 10 cose da provare subito sul nuovo sistema operativo.