iPad 2023 economico potrebbe arrivare oggi, martedì 17 ottobre

Finora ne abbiamo sentite di tutti i colori: secondo due fonti infatti Apple introdurrà ben tre nuovi modelli di iPad (mini, Air e base) nel corso della giornata di martedì 17 ottobre, anche se due degli osservatori più attendibili non sono d’accordo: ora invece un altro leaker indica l’arrivo del solo iPad 2023 base di undicesima generazione.

Con il suo ultimo post su X (Twitter) l’utente che si firma Majin Bu indica espressamente in arrivo solo iPad 10,9 pollici di 11ª generazione, con design identico a quello attuale osservando però che «Gli accessori saranno perfettamente compatibili».

Nessuno dubita che il design sia lo stesso, anche perché è stato completamente rinnovato nell’iPad base attuale introdotto nel 2022 per renderlo più moderno e simile al modello superiore iPad Air.

Per la prima volta nel modello attuale è sparito il tasto Home, mentre il lettore di impronte Touch ID è integrato nel pulsante superiore per accendere e spegnere lo schermo, come era già stato fatto in iPad Air e poi anche in iPad mini. Sempre per la prima volta è arrivato il connettore USB-C al posto di Lightning mentre la fotocamera posteriore è posizionata nel lato lungo per migliorare le riprese video.

Nuovo iPad base 2023 e Apple Pencil 3

Il leaker non indica specifiche e novità per iPad base 2023, ma nei report precedenti è indicato un aggiornamento hardware del chip principale, per passare da A14 Bionic attuale al più recente e potente A16 Bionic. Invece la frase sulla piena compatibilità degli accessori sembra fare riferimento all’arrivo abbinato di Apple Pencil di terza generazione.

Il leaker non lo dichiara esplicitamente, ma negli scorsi giorni è stato tra i primi ad anticipare l’arrivo del nuovo stilo con punte magnetiche intercambiabili.

Ricordiamo che Mark Gurman esclude aggiornamenti importanti iPad in arrivo questo mese, lasciando sottendere il possibile arrivo a novembre o addirittura nel 2024. Anche Ming Chi Kuo indica come poco probabile l’arrivo di muovi iPad 2023, ma sia Gurman che Kuo non escludono completamente questa eventualità.

