macOS Ventura, Acquisizione Immagine include la funzione OCR

Tra le novità di macOS Ventura, nuovo sistema operativo per Mac che arriverà prima di fine mese, nell’applicazione Acquisizione Immagine c’è la nuova opzione “OCR”, in altre parole il riconoscimento ottico dei caratteri, funzione che consente di rilevare i caratteri contenuti in un documento e al trasferirli in testo editabile.

Acquisizione Immagine permette non solo di trasferire immagini e filmati sul Mac dalla fotocamera o da altri dispositivi (anche iPhone o iPad, opzione comodissima non da tutti conosciuta), ma è utile anche per effettuare scansioni con scanner e multifunzioni di varie marche.

Il francese Macg fa notare che Acquisizione Immagine su macOS Ventura ora supporta anche l’OCR, permettendo di estrapolare testi dalle immagini scansionate, ottenendo un PDF dal quale ricavare il testo modificabile. Il testo del PDF può essere copiato negli Appunti, e incollato ovviamente in qualunque applicazione che supporti il testo.

La novità in questione è merito di “Testo Attivo”, la funzione che permette di tradurre il testo contenuto nelle immagini che si trovano sulle pagine web, anche nei fotogrammi video, e che ora riconosce cinese, coreano, francese, giapponese, inglese, italiano, portoghese, spagnolo, tedesco e ucraino.

