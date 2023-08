MacWhisper trascrive in testo i file audio in un lampo

Per alcuni è tra le app Mac indispensabili fin dalla sua prima versione rilasciata a febbraio; MacWhisper infatti fa una cosa sola, ma utilissima: trasforma in testo tutto quel che trova nei file audio.

L’app è di Jordi Bruin, lo stesso sviluppatore che ha creato Vivid, lo strumento che abilita l’HDR a livello di sistema sui MacBook compatibili e sui display esterni.

Cosa cambia

Per riuscire in questa impresa usa le tecnologie Whisper di OpenAI e nell’ultima versione, la 4.0, ci sono significativi miglioramenti alle prestazioni. In particolare – spiega – lavora meglio e più velocemente i file di grandi dimensioni:

Ieri ho rilasciato la versione 4.0 che è un grande aggiornamento gratuito: prima di questa infatti se si trascriveva un file di grandi dimensioni l’app si fermava rapidamente. Era molto difficile. Negli ultimi due mesi ho riscritto tutta l’app per renderla liscia come la seta

Tra le altre cose adesso si può modificare direttamente il testo in ogni segmento (senza dover far prima click sul testo) e si può anche fare un doppio click per avviare la riproduzione dal punto interessato.

Come funziona

Per avviare la trascrizione basta trascinare il file audio direttamente dentro l’app: al termine basta esportarla per poi eventualmente rimaneggiarla e usarla dove lo si preferisce.

Lo sviluppatore ci tiene a precisare che l’app è completamente nativa, perciò i file non lasciano mai il Mac, ma tutto il processo avviene sulla macchina stessa. L’app supporta più lingue tra cui l’italiano – oltre al cinese, il tedesco, lo spagnolo, il portoghese e, ovviamente, l’inglese – e si può scegliere tra quattro diverse tipologie di trascrizione.

Come si scarica e quanto costa

L’app è gratis ma chi vuole poter usare i modelli di trascrizione Medium e Large deve acquistare la versione Pro (una sola licenza costa 25 €, se si acquista in gruppo ci sono sconti su pacchetti da 5, 10, 20 e 50 licenze), che include anche altre funzioni come la trascrizione batch, la registrazione, la trascrizione dei podcast e altro ancora. Si scarica direttamente dal sito ufficiale (qui).

