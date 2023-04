Come bloccare uno o più siti web su iPhone

Per vari motivi può essere utile impedire l’accesso a determinati siti web da iPhone, iPad e Mac. È utile ad esempio per bloccare siti di scommesse o affini che potrebbero essere pericolosi per i minori o impedire l’accesso a determinati social (Facebook, Instagram, Twitter), a determinati siti per lo shopping online o altri ancora che potrebbero essere fonte di distrazione.

È possibile bloccare i siti web in iOS, iPadOS e macOS facendo in modo che il blocco sia attivo con tutti i browser (e non solo con Safari).

Il blocco è possibile tenendo conto dell’URL principale (è possibile bloccare solo www.macitynet.it ma non eventuali percorsi nel resto dell’URL, esempio: https://www.macitynet.it/category/hi-tech/, https://www.macitynet.it/tag/ios-16/, ecc.).

Le impostazioni che vediamo di seguito riguardano solo i browser; molti siti dispongono di app dedicate e per bloccare queste bisogna usare altre strategie (es. l’opzione Tempo di utilizzo in Impostazioni > Tempo di Utilizzo per impostare limitazioni giornaliere per varie categorie di app, oppure gestire gi account con l’opzione “In famiglia”).

Bloccare un sito web da iPhone o iPad

Aprite Impostazioni Selezionate Tempo di utilizzo (se questa opzione non è attiva, bisognerà attivarla) avendo cura di impostare un codice per accedere a questa sezione (opzione “utilizza codice tempo di utilizzo) in modo che non sia possibile scavalcare questa impostazione Selezionate “Restrizioni contenuti e privacy” Attivate l’opzione “Restrizioni contenuti e privacy” selezioniate la voce “Restrizione dei contenuti” e indicate il codice di tempo di utilizzo. Selezionate “Contenuti web” e scegliete “Limita i siti web per adulti”: non è esattamente quello che serve a noi ma questa funzione è utile allo scopo. Possiamo, infatti, a questo punto non consentire l’accesso a determinati siti. Nell’elenco di questa sezione potete indicare tutti i siti che volete.

Come bloccare un sito dal Mac

Con lo stesso sistema possiamo bloccare anche da Mac i siti, usando Tempo di utilizzo su Mac e impostando le limitazioni desiderate nella sezione Contenuti e privacy. Per un blocco più avanzato su Mac si può modificare il file hosts (qui vi spieghiamo che cos’è e come modificare le impostazioni).

