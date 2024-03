Magcubic, il videoproiettore rotante con Android a soli 79 €

C’è un videoproiettore in offerta a soli 79 € che vi può davvero cambiare la vita: è il Magcubic, una soluzione sensibilmente diversa dalle altre perché può essere totalmente indipendente.

Integra infatti la tecnologia WiFi6 (a 2.4 e 5.0 GHz) che si può usare per il collegamento a internet, e grazie al processore Allwinner H713 Quad-core ARM Cortex-A53 con GPU Mali-G31 è in grado di sostenere il sistema operativo Android 11 che si può così usare per scaricare e installare app e giochi da usare direttamente tramite il proiettore.

Si può persino effettuare il mirroring del telefono, andando così a riprodurre in tempo reale sul grande schermo (proietta scene tra 30 e 150 pollici a una distanza di 1-4 metri dalla superficie di proiezione) tutto quel che viene visualizzato sullo smartphone.

C’è poi il Bluetooth 5.0 per poter collegare accessori esterni senza fili (come mouse e tastiera) e gli altoparlanti integrati per poter ascoltare la traccia audio di giochi e film senza dover collegare speaker esterni, operazione comunque possibile grazie alla presenza di una uscita jack audio da 3.5 millimetri.

Altra interessante caratteristica di questo modello è la possibilità di inclinare il proiettore di 180°: la base infatti è piatta, ampia e bilanciata, in modo tale da poter proiettare i video sulla parete o persino sul soffitto semplicemente inclinando il proiettore.

Si può acquisire filmati da TV e computer anche tramite il collegamento via cavo HDMI, e c’è una presa USB per collegare eventualmente una memoria esterna come chiavette e dischi SSD portatili.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 252,03 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 68% andando a spendere soltanto 78,59 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

