Apple TV plus con pubblicità fa un altro passo

Da quasi due anni circolano indiscrezioni secondo le quali Apple ha intenzione di offrire piani di abbonamento per Apple TV+ supportati da pubblicità, alla stregua di quanto fanno già altri servizi di streaming (es. Netflix), con un piano di partenza che potrebbe essere meno costoso grazie al supporto degli annunci.

A riferirlo è Business Insider, secondo il quale Apple sta esplorando questa possibilità. La Casa di Cupertino ha tempo addietro assunto Joseph Cady, un dirigente di NBCUniversal specializzato in pubblicità, elemento che ha fatto corroborare le indiscrezioni relative a un possibile piano con pubblicità per Apple TV+.

Non solo Apple ha assunto Joseph Cady, ma anche altri esperti del settore pubblicità; tra questi: Jason Brum, arrivato a giugno dello scorso anno dopo avere ricoperto ruoli in ambito pubblicità per Xandr (filiale pubblicitaria e di analisi di Microsoft), ma anche di DirecTV, NBCUniversal e altre società ancora.

Altro esperto nel ramo pubblicità assunto da Apple è Chandler Taylor, arrivato a settembre e che ha in passato ricoperto ruoli in Peacock (servizio di streaming video on demand statunitense di proprietà di NBCUniversal).

A ottobre a Cupertino è infine arrivata Jacqueline Bleazey, in precedenza senior director responsabile sponsorizzazioni e vendita annunci pubblicitari di FanDuel (specializzata in scommesse sportive) e che ha ricoperto sempre ruoli relativi alla pubblicità.

Nel momento in cui scriviamo l’abbonamento a Apple TV+ costa 9,99 € al mese. Apple TV+ è incluso in Apple One, che racchiude fino a cinque servizi in un unico abbonamento. Il piano studenti Apple Music include un abbonamento gratuito a Apple TV+.

Netflix offre un piano standard con pubblicità (5,49€ al mese), ma a patto di vedere le inserzioni prima e durante la riproduzione dei contenuti (annunci da 10, 15, 20, 30 e 60 secondi). Alcuni film e serie TV non sono disponibili con il piano Standard con pubblicità a causa di limitazioni legate alle licenze. Il piano con pubblicità in questione supporta il Full HD e la visione e il download dei contenuti su un massimo di due dispositivi alla volta.

Tutte le notizie sui servizi streaming per film, serie TV, musica e videogiochi sono disponibili in questa sezione di macitynet.