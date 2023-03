Sony aggiorna PS5 con chat vocale Discord e non solo

L’aggiornamento per la console PlayStation 5 con il supporto per le chat vocali Discord è ora uscito dalla fase beta e pronto per arrivare a tutti i giocatori: coloro che hanno già installato System Update 7.0 per PS5 possono ora attivare le chiamate Discord sulla console, previa configurazione.

Per iniziare è necessario collegare il proprio account PlayStation Network a Discord, per poi selezionare Discord sotto “Servizi collegati” prima di completare l’integrazione tramite un codice QR o il browser PS5. Il sistema risulta un po macchinooso perché ogni volta che si desidera chattare con gli amici, è necessario iniziare da un dispositivo mobile o un PC per trasferire poi la chiamata alla PS5.

Inoltre, l’ultimo aggiornamento aggiunge il supporto VRR (Variable Refresh Rate) per i display HDMI 2.1 con risoluzione 1440p. Ciò si traduce in meno ritardi di input per i giochi che supportano VRR, poiché la funzione consente a un display di corrispondere all’attuale output del frame rate della PS5. I giocatori riceveranno anche una nuova notifica quando scaricano o installano un gioco PS4 sulla PS5, che informerà di aver salvato i dati nel cloud storage PSN. Tutto quello che occorre fare per scaricare quei dati è selezionare la notifica.

L’aggiornamento System Update 7.0 per PS5 apporta anche miglioramenti allo screen reader della console, dando la possibilità di dire in quale direzione possono muoversi e qual è la loro posizione attuale. I giocatori possono ora anche aggiornare il software del controller in modalità wireless e, per gli utenti negli Stati Uniti e nel Regno Unito, è anche possibile salvare un video clip del proprio gioco tramite comando vocale, chiedendo semplicemente “Ehi PlayStation, catturalo”

Sony ha rilasciato la versione beta di questo aggiornamento a febbraio. I possessori di PS5 adesso devono solo aspettare di riceverlo in versione finale o controllando la pagina di supporto PlayStation per l’ultimo aggiornamento del software di sistema disponibile così da ottenere maggiori informazioni.

A febbraio Sony ha svelato hardware e dettagli del visore PS5 VR2 in occasione del lancio nei negozi. Per tutte le notizie sul mondo PS5 vi invitiamo a visitare direttamente questo indirizzo.