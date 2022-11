Black Friday, Manfrotto Pixi cavalletto top per smartphone a 29,99€

Per il Black Friday potete comprare uno dei migliori cavalletti per smartphone sul mercato ad un prezzo speciale. Parliamo del Manfrotto Pixi che trovate su Amazon, corredato dalla ganascia per il telefono, a solo 29,99€

Il Pixi un mini-cavalletto che nasce per fotocamere compatte ma che può essere usato anche per il mondo degli smartphone proprio grazie ad un’attacco universale che in questa offerta trovate nella confezione. Il risultato è un supporto versatile, stabile e universale e ha una notevole (per la dimensione del dispositivo) testa a sfera. In pratica risponde a tutte le caratteristiche che un cavalletto come questo dovrebbe avere.

Il Pixi non è il cavalletto più economico per smarphone del mercato ma sicuramente è quello che più di altri ci sentiamo di consigliare se si vuole avere un accessorio tradizionale che può essere usato anche con una mirrorless. Da segnalare che può essere usato anche come impugnatura per le riprese di video.

Costerebbe 37,99 € ma per il Black Friday lo pagate 29,99€