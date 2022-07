Apple Watch Pro, il prezzo sarà di quasi 1000 dollari

L’identikit di Apple Watch Pro o Extreme, la nuova versione super resistente per sportivi in arrivo quest’anno, si completa con un ulteriore dettaglio fondamentale, vale a dire il prezzo previsto, che secondo Mark Gurman di Bloomberg partirà da 900 oppure 999 dollari.

Non solo: visto caratteristiche e posizionamento, si prevede già da tempo che Apple e Samsung amplieranno la loro concorrenza per la prima volta anche negli smartwatch di fascia premium, in particolare per l’arrivo già anticipato del nuovo Galaxy Watch Pro 5. Entrambi i colossi andranno così a sfidare Garmin, il marchio numero uno per gli smartwatch per super sportivi con numerose famiglie e modelli di fascia premium.

Il ragionamento di Gurman sul prezzo di Apple Watch Pro parte dalla possibilità che Apple elimini dal listino gli attuali modelli top da 45mm della serie Apple Watch Edition con cassa in titanio: in Italia partono da 839 euro, in USA da 849 dollari, ma il prezzo sale ancora se abbinato a cinturini in materiali pregiati.

Con l’arrivo di Apple Watch Pro la multinazionale di Cupertino potrebbe eliminare i modelli Edition, ma lo schermo più grande (2” o poco meno), nuovi sensori e materiali pregiati potrebbero spingere più in alto il prezzo del prossimo Pro rispetto a quanto visto finora per i modelli Edition. Tutto vero, anche se bisogna rilevare che secondo le anticipazioni, anche il modello più costoso di Galaxy Watch Pro 5 da 44mm avrà un prezzo pari a circa la metà di Apple Watch Pro.

Infine Gurman suggerisce alcuni possibili nomi che Apple potrebbe scegliere per Apple Watch Pro: tra i candidati potenziali troviamo Extreme, Max e anche Apple Watch Explorer Edition. Per quanto già fatto da Apple con nomi e posizionamento di MacBook e Mac Pro, AirPods Pro, iPad Pro e iPhone Pro, il nome più papabile è Apple Watch Pro.

Tutto quello che sappiamo di Apple Watch 8 è riassunto in questo articolo., invece per tutto quello che c’è da sapere sui prossimi iPhone 14 si parte da qui.