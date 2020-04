Mascherine chirurgiche a 0,25 euro l’una, guanti in nitrile a 0,13 l’uno su Aliexpress

Disponibili su Aliexpress due offerte interessanti sul marketplace di AliExpress per chi fosse interessato ad acquistare mascherine chirurgiche oppure guanti in nitrile ad un prezzo unitario particolarmente vantaggioso.

Le mascherine chirurgiche sono disponibili nelle confezioni da 50, 100 o 200 pezzi. Nell’inserzione online è possibile scegliere il magazzino di spedizione fra Repubblica Ceca, Cina, Italia, Francia e Spagna.

Scegliendo la spedizione dall’Italia (che dovrebbe impiegare meno tempo rispetto alle alternative) il costo unitario per una confezione da 200 mascherine è di 0,25 euro l’una, per un totale di 51,89 euro, cui va aggiunto un costo di spedizione di poco inferiore ai 6 euro.

Per acquistare le mascherine è sufficiente cliccare su questo link diretto.

I guanti usa e getta sono disponibili in tre differenti versioni, due delle quali in nitrile; in questo caso è disponibile solo la spedizione dalla Cina per la quale sarà necessario aggiungere un contributo di poco inferiore ai 3 euro.

Il prezzo di una confezione da 100 di guanti usa e getta in nitrile è di 13,36 euro, per un costo unitario pari a 0,13 euro circa.

Per acquistare i guanti in nitrile è sufficiente cliccare su questo link diretto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.