Un colpo a Matter, Belkin Wemo ci ripensa

Il lancio dello standard universale della casa intelligente Matter ha avuto alcuni intoppi, con un nuovo stop che si presenta all’orizzonte: il marchio per la casa intelligente Wemo di Belkin ha preso la decisione di “mettere in pausa lo sviluppo dei dispositivi domestici intelligenti Matter”.

Lo rivela The Verge, che ricorda come Wemo produce alcuni degli accessori per la casa intelligente più popolari sul mercato, che vanno dalle spine intelligenti agli interruttori intelligenti, ai campanelli e alle lampadine smart. La società aveva precedentemente promesso di portare il supporto Matter alla sua gamma completa di accessori.

Jen Wei, vicepresidente delle comunicazioni di Belkin, ha dichiarato adesso che la società ha scelto di “fare un grande passo indietro, riorganizzarsi e ripensare” alla sua tabella di marcia per la casa intelligente.

In uno scambio di e-mail, Jen Wei, vicepresidente delle comunicazioni globali e dello sviluppo aziendale di Belkin, ha confermato che, mentre l’azienda rimane convinta che “Matter avrà un impatto significativamente positivo sull’industria della casa intelligente”, ha deciso di “fare un grande passo indietro” per ripensare al suo approccio alla casa smart.

Wei ha continuato a scrivere che Wemo porterà nuovi prodotti Matter sul mercato quando troverà un modo per differenziarli. Sembra che Wemo sia preoccupata che i propri prodotti per la casa intelligente possano diventare standardizzati, perdersi e diventare anonimi nella marea di prodotti concorrenti di altri marchi

Ad ogni modo, le affermazioni di Belkin lasciano spazio per un supporto Matter in futuro. Questa decisione, comunque, è un duro colpo per gli utenti dell’ecosistema Wemo, che speravano di passare facilmente all’ecosistema Matter in tempi brevi.

Per molti versi, questa è una storia che si ripete. Nel marzo 2016, Belkin ha annullato i suoi piani per aggiungere HomeKit ai suoi accessori per la casa intelligente Wemo, dopo aver precedentemente promesso il supporto. Alla fine, fortunatamente, l’azienda è tornata ancora una volta sui propri passi, ma per il supporto HomeKit si è dovuto aspettare il 2018. Anche per questa ragione è lecito prevedere che probabilmente in futuro Belkin possa cambiare idea ancora una volta.

