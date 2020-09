Mentre Apple passa ad ARM, Intel annuncia le “migliori CPU per computer sottili e leggeri”

Mentre Apple si appresta a passare a processori ARM prodotti in casa, Intel ha annunciato il lancio della nuova generazione di processori che pare sfidare la scelta della Mela: stiamo parlando degli Core di undicesima generazione con grafica Intel Iris Xe (nome in codice “Tiger Lake”) che l’azienda americana presenta come “i migliori processori al mondo” per computer portatili “thin-and-light” (sottili e leggeri).

Utilizzando la nuova tecnologia di processo produttivo “SuperFin”, i processori Intel Core di undicesima generazione sono presentati come in grado di ottimizzare l’efficienza energetica “con prestazioni e prontezza di risposta ai vertici della categoria”, funzionando a frequenze significativamente superiori rispetto alle generazioni precedenti.

Più di 150 prodotti basati sui nuovi processori sono attesi da parte di partner tra cui Acer, Asus, Dell, Dynabook, HP, Lenovo, LG, MSI, Razer, Samsung e altri.

Intel ha anche lanciato il brand Intel Evo per designare i prodotti certificati in base alla seconda edizione delle specifiche e ai Key Experience Indicator (KEI) del programma di innovazione Project Athena.

I prodotti che raggiungono o superano i KEI e le specifiche sono certificati con il marchio Intel Evo. I KEI rappresentano standard minimi e comprendono: costante prontezza di risposta della batteria, riavvio del sistema da standby in meno di 1 secondo, 9 o più ore di durata della batteria in condizioni di utilizzo reale con sistemi dotati di display Full HD, ricarica rapida con fino a 4 ore di carica in meno di 30 minuti su sistemi dotati di display Full HD.

Le piattaforme Intel Evo presentano inoltre connettività con cavo e wireless ai vertici della categoria , grazie a connettività universale Thunderbolt 4 integrata e Intel Wi-Fi 6 (Gig+).

La nuova CPU Willow Cove e le architetture grafiche Intel Xe con la nuova tecnologia SuperFin di Intel portano la frequenza fino a 4,8 Ghz. Il produttore afferma che la nuova scheda grafica Intel Iris Xe ha prestazioni superiori rispetto al 90% delle schede grafiche esterne di questo segmento e offre fino a 96 EU e fino a 16 MB di cache L3. Da evidenziare il supporto del codec AV1, nuove funzionalità di sicurezza, un set di istruzioni per l’inferenza con reti neurali.

Le prestazioni scalabili nella gamma termica da 7 a 28 Watt, nove configurazioni di processore e due tipi di design del package e con fino a 4,8 GHz di frequenza turbo, i processori Intel Core di undicesima generazione, offrono flessibilità per laptop sottili e leggeri di nuova generazione.

Nonostante Apple, come accennato, stia lavorando per migrare tutta la sua piattaforma hardware ai processori proprietari Apple Silicon, è possibile che tutte queste novità e tecnologie potrebbero essere impiegate non solo sui PC Windows ma anche sui Mac. La transizione da Intel ad ARM non sarà completata che in due anni, quindi da qui ad allora potrebbero arrivare nuovi Mac proprio con processori Intel

