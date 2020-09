Panasonic presenta la nuova LUMIX S5, fotocamera mirrorless full- frame ibrida

Massima portabilità e qualità d’immagine per foto e filmati ad alta sensibilità. Questo il motto di Panasonic nell’annunciare la nuova LUMIX S5, una mirrorless full-frame ibrida con sensore CMOS full-frame da 35 mm con una risoluzione di 24,2 megapixel.

Grazie alla tecnologia Dual Native ISO, la camera consente di registrare video nitidi a una sensibilità massima di ISO 51200. Non manca la messa a fuoco automatica rapida e ad alta precisione sia negli scatti che nelle riprese. La fotocamera consente tre diverse modalità: alta risoluzione da 96 megapixel (JPEG/RAW), Live View Composite e HLG Photo, senza rinunciare ad una efficienza energetica con una batteria da 2.200 mAh, con cui si arriva a scattare circa 470 immagini, e fino a 1.500 in modalità Power Save LVF. A livello di connettività la fotocamera supporta un doppio slot per schede SD (UHS-IIx1 e UHS-I x1), la connessione Wi-Fi a 5 GHz/2,4 GHz e il collegamento Bluetooth 4.2. Come le altre LUMIX della serie S, ha un meccanismo d’attacco L-Mount compatibile con tutti gli attuali e futuri prodotti di Panasonic, Leica Camera e Sigma. Al momento, la serie LUMIX S di Panasonic si compone di quattro, innovativi modelli: S1R, S1, S1H e la new- entry S5.

Cuore della macchina è il sensore CMOS full frame da 24,2 megapixel con un’ampiezza di 35,6 mm x 23,8 mm che, sfruttando una condensazione della luce ottimale, riesce ad assicurare un’elevata gamma dinamica e a riprodurre immagini insuperabili per definizione e chiarezza. Lo slittamento del sensore tramite lo stabilizzatore interno B.I.S. permette alla fotocamera di eseguire otto scatti consecutivi e unirli in un’unica immagine da 96 megapixel (12.000 x 8.000 pixel) grazie al processore Venus Engine.

A livello di stabilizzazione LUMIX S5 è dotata di sistema di stabilizzazione B.I.S. per la correzione delle vibrazioni. Questo si basa su un algoritmo in grado di analizzare i dati acquisiti sia da un sensore giroscopico, che dallo stesso sensore di immagini e da un sensore accelerometrico all’interno della fotocamera. La differenza si nota in particolare negli scatti con teleobiettivoo in condizioni sfavorevoli, ad esempio quando c’è poca luce o la fotocamera viene impugnata con una mano. Il sistema Dual I.S. funziona sia per le foto che per i filmati (4K incluso) e lo stabilizzatore B.I.S compensa i movimenti del corpo macchina anche montando obiettivi L-Mount senza O.I.S.

LUMIX S5, supporta una registrazione interna in 4K a 60p/50p (4:2:0 10 bit) e in 4K a 30p/25p (4:2:2 10 bit) fino a 30 minuti, e gode di un’uscita HDMI-micro in 4K a 60p/50p con campionamento 4:2:2 a 10 bit. Per le registrazioni interne in 4K a 30p/25p con campionamento 4:2:2 a 8 bit, non sono previsti limiti di tempo. Ancora, LUMIX S5 eredita la colorimetria basata su due curve messe a punto per estendere la gamma dinamica e lo spazio colore: V-Log e V-Gamut, La curva V-Log riproduce un’immagine omogenea con tutte le informazioni cromatiche contenute al suo interno, in modo tale da assicurare una maggiore flessibilità in fase di post-produzione. D’altro lato, il sensore CMOS della fotocamera amplia il Gamut fino a ottenere uno spazio colore ottimale noto come “V-Gamut”.

La nuova LUMIX S5 supporta anche la registrazione di video HDR (High Dynamic Range) in 4K, che riproduce le aree scure e luminose delle scene. La fotocamera registra i video con una curva gamma specifica compatibile con la raccomandazione ITU-R BT.2100 e sarà possibile selezionare dal menu Photo Style l’opzione Hybrid Log Gamma (HLG) gamma dinamica per riprodurre luci e ombre con un contrasto più naturale. Oltre che in formato JPEG e RAW, le foto HLG si possono salvare anche come file HSP8 con segnali ad alta luminosità compressi alla piena risoluzione (5.888 x 3.312, in 16:9).

LUMIX S5 è provvista di una tecnologia deep-learning avanzata per il rilevamento di soggetti specifici – esseri umani, ma anche animali come cani, gatti e uccelli. La fotocamera continua a seguire il soggetto anche se si sposta rapidamente, volta le spalle all’obiettivo, inclina la testa o si allontana.

Tra le altre caratteristiche, la camera gode di un ampio mirino LVF (Live View Finder), che ha un rapporto d’ingrandimento di circa 0,74x, mentre il display OLED raggiunge i 2.360.000 punti di risoluzione. L’insieme di questi due elementi contribuisce a ridurre al minimo il ritardo (solo 0,005 secondi) e a offrire un’ottima visibilità anche a chi porta gli occhiali, grazie all’eyepoint di 20 mm. La fotocamera presenta anche un display LCD touchscreen orientabile a bandiera da 3 pollici con aspect ratio di visualizzazione 3:2 e 1.840.000 punti di risoluzione.

Come già accennato, la nuova camera propone diverse opzioni di connettività. Anzitutto, la batteria può essere ricaricata tramite alimentazione CA o USB. Inoltre, grazie alla tecnologia USB Power Supply, la fotocamera può essere alimentata a corrente continua anche in fase di utilizzo. La camera è supporta il protocollo BT 4.2 per rimanere collegati a smartphone e tablet riducendo al minimo il consumo energetico. Non manca la connessione Wi-Fi che funziona sia a 5 GHz (IEEE802.11ac) che a 2,4 GHz (IEEE802.11b/g/n).

Prezzi e disponibilità

I clienti che acquistano una LUMIX S5 prima del 30 settembre 2020 avranno la possibilità di ricevere gratuitamente una lente Sigma (45mm F2.8) dal valore di 549 euro. Sarà disponibile nei prossimi giorni a 1.999 euro per il solo corpo macchina, oppure 2.299 euro con zoom 20-60.

Per tutte le notizie sul mondo Panasonic il link da seguire è questo.