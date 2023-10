Mercedes-Benz eActros 600 è il camion elettrico a lungo raggio

Mercedes-Benz Trucks ha presentato il suo primo camion elettrico a batteria per il trasporto a lungo raggio: il produttore ha svelato Mercedes-Benz eActros 600 davanti a un pubblico internazionale in occasione di un evento svoltosi vicino ad Amburgo.

Il truck elettrico è presentato come adatto per impieghi gravosi, in grado di ridefinire standard del trasporto merci su strada in termini di tecnologia, sostenibilità e design, ma anche redditività dal punto di vista dei gestori di flotte elettriche.

L’elevata capacità della batteria di oltre 600 kilowattora, da cui la denominazione del modello 600, ed un nuovo assale elettrico sviluppato internamente, consentono al truck elettrico di percorrere 500 chilometri senza ricarica intermedia.

Secondo il costruttore questo consentirà ad eActros 600 di percorrere oltre 1.000 chilometri al giorno, con la ricarica intermedia durante le pause di guida prescritte per legge, anche senza ricarica a megawatt.

Circa il 60% dei viaggi a lungo raggio effettuati dagli utenti Mercedes-Benz Trucks in Europa è rappresentato da tratte inferiori ai 500 chilometri e dunque l’infrastruttura di ricarica presso il deposito e nei punti di carico e scarico è tipicamente sufficiente per tali tipologie di viaggio. Per tutte le altre applicazioni, lo sviluppo continuo di un’infrastruttura di ricarica pubblica è il prerequisito essenziale per rendere il truck elettrico pienamente operativo per il trasporto paneuropeo sulle lunghe percorrenze.

Oltre alla ricarica CCS fino a 400 kW, su eActros 600 sarà disponibile, in un secondo momento, anche la ricarica a megawatt (MCS). Sarà possibile ordinare la relativa predisposizione fin dall’inizio delle vendite. Quando la tecnologia MCS sarà disponibile e standardizzata tra i vari costruttori, sarà possibile il montaggio a posteriori sugli eActros 600. Presso una colonnina di ricarica idonea con potenza di ricarica di circa un megawatt, le batterie possono esser ricaricate dal 20 all’80% in circa 30 minuti.

Dal punto di vista tecnico, il camion elettrico Mercedes è concepito per un peso complessivo combinato fino a 44 tonnellate. Nella UE, con semirimorchio standard eActros 600 ha un carico utile di circa 22 tonnellate. In alcuni casi, la legislazione nazionale può consentire un carico utile più elevato.

L’inizio delle vendite del truck elettrico è previsto entro quest’anno. La produzione in serie partirà verso la fine del 2024. Fin dall’inizio eActros 600 è stato prodotto come motrice per semirimorchio e come variante con telaio cassonato, offrendo varie possibilità di impiego nel trasporto completamente elettrico. Attualmente è in costruzione una flotta di circa cinquanta prototipi, alcuni dei quali, nella fase successiva, verranno testati nell’impiego reale dai primi clienti.

Batterie LFP per il camion elettrico Mercedes



L’eActros 600 è dotato di tre pacchetti batteria, ciascuno da 207 kWh. Questi offrono una capacità totale installata di 621 kWh. Le batterie si basano sulla tecnologia delle celle al litio ferro fosfato (LFP) apprezzate per la loro lunga durata.

Gli ingegneri allo sviluppo di Mercedes-Benz Trucks affermano di avere progettato eActros 600 per soddisfare gli stessi requisiti di durata del veicolo e dei componenti di un Actros pesante convenzionale comparabile, impiegato per il trasporto a lungo raggio. Ciò significa fino a 1,2 milioni di chilometri di percorrenza in dieci anni di esercizio. Dopo questo periodo di utilizzo, lo stato della batteria (‘State of Health’) è di norma ancora superiore all’80%.

A differenza di altre tecnologie delle celle per batteria, con la tecnologia LFP può essere utilizzata oltre il 95% della capacità installata. Ciò consente un’autonomia maggiore a fronte della stessa capacità della batteria installata.

