Elon Musk prevede guadagni Tesla stellari con la guida autonoma

Durante la sessione di domande e risposte dell’Assemblea Annuale degli Azionisti del 2023, Elon Musk ha fornito una previsione sul margine di profitto massimo potenziale di Tesla dopo aver raggiunto la piena maturità con la guida autonoma completa.

Musk è stato interrogato sulla stima del margine di profitto massimo previsto per il settore automobilistico e quello dell’energia di Tesla:

Se immaginiamo di avere un’auto che costa lo stesso e ha un margine, diciamo, del 20 o 25%, ma che possa essere utilizzata cinque volte di più, potremmo raggiungere margini dell’80% e i ricavi potrebbero aumentare notevolmente. È per questo che ritengo che ciò possa rappresentare il cambiamento più significativo nella valutazione di un’azienda nella storia della Terra

L’80% di margine di profitto massimo stimato da Musk si riferisce esclusivamente al settore automobilistico di Tesla. Invece, per quel che riguarda l’energia, lo stesso ha stimato margini di profitto massimi compresi tra il 20% e il 25%, forse del 30%.

Elon Musk e Tesla ritengono che la chiave per ottenere margini di profitto così elevati nel settore automobilistico risieda nella guida autonoma completa (FSD). Musk ha spiegato che il FSD aumenterebbe l’utilizzabilità di un veicolo, incrementandone il valore. Ciò non si applica altrettanto ai prodotti energetici, motivo per cui Musk ha previsto che il margine massimo nel settore dell’energia potrebbe raggiungere al massimo il 30%.

I robot taxi stano per diventare realtà, forse

Elon Musk e Tesla hanno accennato allo sviluppo di una flotta di robotaxi da diversi anni. Il business dei robotaxi consentirebbe ai proprietari di Tesla di aggiungere i loro veicoli dotati di FSD alla flotta in qualsiasi momento, ottenendo un’ulteriore fonte di reddito dalla propria vettura. Con il sistema FSD, le auto funzionerebbero come qualsiasi altro servizio di ridesharing, ma senza conducente.

Nonostante lo sviluppo ancora in corso, FSD è notevolmente migliorato nel corso degli anni. I tester beta hanno riportato di effettuare viaggi con FSD con interventi minimi o addirittura senza alcun intervento, dimostrando le capacità del software. Non dimentichiamo, però, degli incidenti che hanno interessato proprio la guida autonoma di Tesla.

Tesla ha recentemente iniziato a distribuire la versione 11.4.1 ai clienti, mentre ci si aspetta che la versione 12 del sistema sia completamente basata sull’intelligenza artificiale.

Tutti ricordano le promesse di Musk di guida autonoma nel video promozionale truccato, ragion per cui la possibilità dei robot taxi, e la conseguente possibilità di mettere a reddito il proprio veicolo in questo settore, potrebbe essere più lontana di quanto non si pensi.

Sempre durante la riunione degli azionisti Elon Musk ha offerto un aggiornamento sul robot umanoide Tesla Bot e spiegato perché le Tesla non sono così costose come molti ritengono.

