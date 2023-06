iOS 17 migliora l’app Traduci di iPhone

Dalla conferenza WWDC23 degli sviluppatori arrivano miglioramenti anche per l’app Traduci di Apple con iOS 17, nuova versione del sistema operativo che nel momento in cui scriviamo è stato distribuita ai soli sviluppatori.

Ricordiamo che l’app è stata introdotta per la prima volta in iOS con la versione 14 del 2020. Alcuni elementi dell’interfaccia dell’app Traduci sono stati rivisti e ora è supportato anche l’ucraino.

Altra novità è che richiamando l’icona con la fotocamera, il testo “osservato” da quest’ultima è tradotto automaticamente. Quindi per l’utente non c’è più bisogno di premre il simbolo dell’otturatore.

I testi tradotti nella lingua scelta come target appaiono sovrapposti all’originale. È possibile, come già in precedenza, copiare la traduzione e quindi incollarla in un’altra app, aggiungere la traduzione all’elenco dei preferiti, ascoltare il testo originale e il testo tradotto.

Lo sviluppatore Louie Livon-Bemel riferisce su Mastodon che Apple ha previsto anche un nuovo sistema per tenere conto dei generi grammaticali delle rispettive parole, adeguando la traduzione di conseguenza ed è anche possibile tenere conto di forme maschili e femminili di parole diverse.

L’app – come in precedenza – permette di tradurre voce, testo e conversazioni in tutte le lingue supportate. È possibile scaricare una lingua per tradurre offline (in locale) sul dispositivo, anche quando la connessione internet non è attiva.

La traduzione di conversazioni mostra dei fumetti, ed è possibile selezionare l’opzione “Faccia a faccia” in modo tale che ciascuna persona possa vedere la conversazione dal lato in cui si trova.

