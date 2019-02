Come funziona Messaggi su iCloud e a cosa serve? A questa domanda risponde Apple attraverso un documento di supporto pubblicato sul sito ufficiale che spiega di cosa si tratta e offre una sorta di linea guida riguardo attivazione e funzionamento.

A cosa serve messaggi su iCloud

A cosa serve messaggi su iCloud? Questa funzionalità connessa ad iCloud e disponibile da iOS 11.4 2rende la piattaforma di messaggistica Apple più simile alla posta elettronica odierna. Se si riceve un messaggio su un dispositivo, questo sarà automaticamente disponibile su tutti gli altri dispositivi attivati con lo stesso account. Allo stesso modo, eliminando un messaggio da un dispositivo, quest’ultimo sparirà automaticamente da tutti gli altri.

Per evitare di cancellare per errore intere chat da tutti i dispositivi, ora Apple include un messaggio di conferma prima di procedere. Attenzione però, perché tale avviso non è disponibile quando si cancella un solo messaggio.

Un altro dei vantaggi di Messaggi su iCloud è che, una volta abilitata la funzione, i vecchi messaggi saranno disponibili anche sui nuovi dispositivi che utilizzano lo stesso account iCloud e vengono configurati come nuovi. Prima di iOS 11.4 ciò accadeva soltanto se un dispositivo veniva ripristinato da un vecchio backup.

Come attivare Messaggi su iCloud

Per attivare l’opzione Messaggi su iCloud disponibile su iPhone e iPad innanzitutto necessario aggiornare i dispositivi a iOS 11.4 o successivo. Poi abilitate l’autenticazione a due fattori se disabilitata, quindi:

Aprite l’app Impostazioni

Cliccate sul vostro nome o su Accedi a iCloud

Cliccate la voce iCloud

Verificate che l’opzione Messaggi sia attiva

Messaggi su iCloud ha un costo?

Si paga per messaggi su iCloud? Tecnicamente no, ma un giorno potrebbe arrivare il momento di pagare per continuare ad usarlo. La funzione utilizza infatti i 5 GB di spazio cloud offerto gratuitamente da Apple, ma chat dopo chat gli allegati (foto e video) potrebbero occupare tutto lo spazio anche piuttosto in fretta.

A quel punto le soluzioni saranno due: eliminare gli allegati, oppure acquistare un piano di abbonamento iCloud. Attualmente Apple offre tre diversi piani in abbonamento per gli account italiani:

50 GB a 0,99 euro al mese

200 GB a 2,99 euro al mese

2 TB a 9,99 euro al mese

Ricordiamo che lo spazio di archiviazione iCloud può essere utilizzato anche per i backup su iCloud, per iCloud Photo Library, iCloud Drive e molto altro ancora.

Come acquistare più spazio di archiviazione iCloud

Su iPhone e iPad

Andate su Impostazioni

Cliccate sul vostro nome

Selezionate la voce iCloud

Cliccate su Gestisci spazio o Archiviazione iCloud (chi possiede iOS 10.2 o versioni precedenti deve andare su Impostazioni > iCloud > Archivio)

Toccate Acquista più spazio o Modifica piano di archiviazione

Scegliete un piano

Toccate Acquista e seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo

Su Mac

Cliccate sul simbolo della Mela

Cliccate su Preferenze di Sistema

Cliccate su iCloud

Fate click su Gestisci visibile nell’angolo in basso a destra della schermata

Cliccate su Modifica piano di archiviazione o Acquista più spazio

Scegliete un piano

Fate click su Avanti e inserite la password del vostr ID Apple

Su PC Windows

Aprite iCloud per Windows

Cliccate su Archivio

Fate click su Modifica piano di archiviazione

Scegliete un piano

Fate click su Avanti

Inserite la password dell’ID Apple

Cliccate su Acquista

Messaggi su iCloud funziona su Apple Watch e Mac?

Messaggi su iCloud funziona su tutti i dispositivi iOS dove è possibile installare iOS 11.4 ma è disponibile anche su altri prodotti Apple seppur (attualmente) con le dovute eccezioni, ovvero: