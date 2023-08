Meta, Messenger con cifratura end-to-end per tutti entro fine anno

Meta ha fatto sapere di avere completato i test per la cifratura end-to-end (E2EE) nelle chat Messenger e che il rollout comincerà da questa settimana. L’obiettivo è implementare questa cifratura per tutti gli utenti – con vantaggi iintrinseci n termini di sicurezza – entro la fine del 2023.

La cifratura in questione garantisce che solo noi e la persona con cui stiamo comunicando, e nessun altro, nemmeno Messenger, possa leggere o ascoltare i contenuti inviati: i messaggi sono protetti con un “lucchetto”, e solo noi e il destinatario abbiamo la “chiave” per sbloccarli e leggerli. Tutto questo avviene automaticamente: non c’è bisogno di attivare alcuna impostazione o creare speciali chat segrete per proteggere i messaggi.

L’implementazione ha richiesto più tempo di quello che Meta aveva previsto, a causa di varie sfide che è stato necessario superare (al momento le chat one-to-one su Messenger sfruttano i server per l’elaborazione e la validazione dei messaggi). Gli sviluppatori riferiscono ad ogni modo che il compito è stato facilitato da precedenti migliorie integrate in Messenger e dall’implementazione su larga scala della cifratura end-to-end in WhatsApp. Il nuovo sistema promette di essere altrettanto scalabile e affidabile, rimanendo allo stesso tempo leggero e di facile uso per l’utente.

Meta ha cominciato a lavorare sulla cifratura end-to-end nel 2019, assegnando a un team il compito di portare a termine il lavoro; il compito a quanto pare si è rivelato più complicato del previsto, ed è stato necessario riscrivere molte funzionalità da zero, secondo quanto dichiarato da Timothy Buck, product manager responsabile Messenger.

È stato necessario ripensare oltre 100 peculiarità trasformandole in funzionalità lato client, comprese ad esempio la generazione delle anteprime dei link YouTube, attività ora svolte sul dispositivo dell’utente prima dell’invio con modalità cifrate, facendo in modo che su Messenger tutto continuasse a funzionare come prima; una scelta che promette maggiore privacy, lasciando intatta l’esperienza-utente.