Artistiche, curiose e protettive, le migliori custodie per MacBook Pro e MacBook Air

Qualsiasi sia la motivazione che porta a cambiare look al proprio MacBook, la scelta della custodia non è semplice: ecco una selezione delle migliori custodie per MacBook, di tanti tipi e modelli differenti, dalle artistiche alle geometriche, dalle curiose a quelle tinta unita che vogliono passare inosservate, ma tutte, almeno un po’, protettive.

Sul mercato sono disponibili custodie di tutti i tipi, i colori, i prezzi e i materiali: nella scelta occorre e orientarsi tra le tante proposte è complicato e si rischia di compiere scelte non adatte alle proprie esigenze, ai gusti personali o, peggio, alle misure del proprio computer: è fondamentale, quindi, che prima di effettuare un acquisto online per il proprio MacBook, MacBook Pro e MacBook Air, ci si assicuri che le misure della custodia siano compatibili con quelle del proprio dispositivo, o di quello della persona a cui si vuole fare un regalo. Acquistando su Amazon o presso altri rivenditori, è normalmente molto semplice recuperare le misure delle custodie.

Ausmix

Ci sono le custodie artistiche, per gli appassionati d’arte e per chi desidera colorare le proprio giornate dando un tocco d’autore al proprio Macbook, come quella di Ausmix dedicata alla Notte stellata di Van Gogh. Tra le pennellate dell’impressionista, la cover lascia lo spazio alla mela morsicata, rendendo la custodia perfetta per chi non vuole rinunciare a mostrare il logo di Cupertino, anche se personalizzato con la mano di un artista. La custodia di Ausmix dedicata a Van Gogh, disponibile per MacBook Air 13 pollici, si acquista su Amazon. E’ possibile anche acquistarla per altri modelli di MacBook. A partire da questa pagina.

Sto caricando altre schede...

Mosiso

Per chi si sente un po’ romantico, ma non vuole ricoprire il portatile di cuoricini, un’alternativa interessante ed elegante sono le cover con i fiori di ciliegio firmate da Mosiso. La cover per MacBook Air 13 pollici propone i fiori di pesco su sfondo trasparente: tinte pastello per una custodia rigida ultra sottile e leggera, facile da mettere e togliere. Si può acquistare su Amazon, assieme ad una borsa porta oggetti. Si acquista da questa pagina.

Sto caricando altre schede...

EeeOoo

Di EeeOoo è la cover scintillante, con brillantini e pronta a luccicare quando indossata dal MacBook Air 13 pollici. La cover è di un materiale plastico di alta qualità con alta resistenza agli urti, e buona stabilità dimensionale. Si può acquistare su Amazon.

Sto caricando altre schede...

Per le nostre guide d’acquisti per prodotti Hi-Tech e accessori Mac, iPhone, iPad vi rimandiamo alla sezione iGuida di macitynet.