Meta riconferma l’impegno nel Metaverso con 19,2 miliardi

Pur riconoscendo che il 2022 è stato un anno più difficile di quanto la società si aspettasse per i suoi piani sul Metaverso, Meta (Facebook) rimane fedele alla tecnologia, come dichiarato dal CTO di Reality Labs, Andrew Bosworth, in un post sul blog.

Al fine di mantenere vivo il suo impegno, l’azienda sta progettando di devolvere il 20% della sua spesa totale per Reality Labs nel 2023, con la metà di questo importo che andrà direttamente verso iniziative di realtà aumentata. Meta è stato criticato quest’anno per aver impiegato miliardi in progetti relativi al metaverso, registrando una perdita di 9,4 miliardi di dollari da Reality Labs durante i primi tre quarti del 2022.

Adesso, spiega il colosso, invertire la rotta e dedicare meno risorse al mondo AR potrebbe produrre “conseguenze disastrose”. Questo perché la società sta notando che gli utenti attivi giornalieri di Facebook (DAU) si trovano ai massimi storici. Per questo l’investimento del 20% in Reality Labs “ha senso per un’azienda impegnata a rimanere all’avanguardia” nella tecnologia AR.

Mentre Reality Labs sta perdendo denaro, la spesa ha permesso a Meta di sviluppare “elementi tecnologici chiave” per il futuro. In particolare a ottobre Meta ha rilasciato il visore Quest Pro di realtà mista con tecnologia di tracciamento degli occhi e del viso destinati inizialmente per lo più a sviluppatori, creatori e produttori.

Sembra che Meta e i suoi investitori dovranno pazientare prima di vedere una tecnologia davvero immersiva. A breve termine, Reality Labs sta lavorando per migliorare il suo sistema di avatar attualmente troppo semplice, con novità che arriveranno nel 2023. Sta anche progettando di aiutare Horizon Worlds a “fiorire”, introducendo anche Meta Question Gaming Showcase in primavera e rivelando il “successore di Meta Quest 2” nel corso del prossimo anno.

Ricordiamo che il pioniere della realtà virtuale John Carmack ha recentemente lasciato Meta, criticando la mancanza di efficienza nell’azienda. Bosworth ha anche riconosciuto il probabile arrivo del visore AR di Apple e del rivale di Meta Quest di HTC che probabilmente arriverà nel 2023. I concorrenti, da qui a breve, metteranno a dura prova la solidità e il vantaggio di Meta.

Viceversa secondo alcuni osservatori Apple è già in vantaggio su Meta nella realtà aumentata, quuesto ancora prima che la multinazionale di Cupertino introduca il suo primo visore atteso nel 2023.