Apple sfoggia la resistenza di Apple Watch 7 nel nuovo spot

Apple ha pubblicato un nuovo spot incentrato su Apple Watch Series 7, in particolare atto ad evidenziare la durata del dispositivo quando esposto a varie situazioni estreme.

Lo spot è intitolato intitolato “Hard Knocks”, e mostra una serie di scenari che coinvolgono persone che espongono intenzionalmente o accidentalmente il loro Apple Watch a varie condizioni meteorologiche, liquidi e impatti fisici.

Alcuni esempi includono qualcuno che si tuffa in una piscina da un’altezza considerevole, altri che corrono per un autobus e si fa prendere il polso dalla porta, mentre un altro ancora cade mentre pattina sul ghiaccio.

“L’Apple Watch più resistente di sempre”, si legge nello slogan della pubblicitò, che dura 1 minuto e 38 secondi, e presenta in sottofondo la musica di Jack White, “Power of My Love”.

Secondo Bloomberg, Apple sta lavorando a una versione dell’Apple Watch “con un involucro robusto”, quindi una sorta di smartwatch rugged, rivolto ad atleti, escursionisti e in generale utenti che usano l’orologio in condizioni più estreme rispetto all’uso quotidiano. Potrebbe essere dotato delle stesse funzionalità di un Apple Watch standard, ma con una migliore resistenza agli urti e una maggiore protezione. Apple dovrebbe lanciare Apple Watch rugged in questo 2022.

