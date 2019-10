Mettete quattro porte USB davanti all’iMac: hub avvitabile in sconto a 17,59 euro

Se volete essere più comodi nel collegare un accessorio USB al vostro iMac o qualunque altro computer con porte in posizione scomoda, seguite il nostro consiglio e compratevi questo hub di Orico che grazie ad un codice sconto pagate solo 17,59 euro.

E’ la versione potenziata dell’accessorio che abbiamo recensito in passato. Il suo funzionamento, se non volete leggere il test, è semplice: basta collegarlo ad una porta USB e avrete un moltiplicatore di connessioni con un vantaggio sostanziale.

In pratica lo potrete attaccare frontalmente all’iMac o ad una scrivania mediante l’apposita vite, così in questo modo non dovrete più fare delle contorsioni per collegare una chiavetta o un disco, o magari salire in ginocchio sulla scrivania.

La realizzazione in metallo satinato è buona e la vite è molto versatile per essere collegata ad un tavolo, in alternativa al display dell’iMac. Non sono richieste App particolari o driver per cui l’HUB funziona benissimo anche su PC Windows.

Rispetto al modello che abbiamo recensito c’è una piccola differenza che migliora di molto le cose. La vecchia versione infatti non aveva un’alimentazione ad hoc ma usava quella integrata che proviene dall’USB-A quindi alcuni accessori, non avendo l’energia necessaria, rischiavano di non funzionare.

Questa versione in promozione invece presenta una microUSB sul retro che può essere collegata ad un alimentatore esterno per fornire la giusta potenza a tutte le prese che così possono essere utilizzate anche per ricaricare smartphone e tablet (tanto per fare un esempio).

Se siete interessati all’acquisto, questo rinnovato hub costa 22 euro ma usando il codice S248C2EW lo pagherete soltanto 17,59 euro.