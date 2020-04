Micron amplia la gamma di SSD Crucial NVMe con Crucial P5 e P2

Crucial, brand di Micron Technology specializzato nel settore delle memorie e dello storage, ha presentato i nuovi SSD Crucial P5 e P2, arricchendo il proprio portfolio di SSD PCIe NVMe di cui fa già parte Crucial P1. Le nuove unità ampliano la serie P Crucial e sono presentate dal produttore come in grado di “offrire velocità elevatissime, capacità superiori e un sistema affidabile per la protezione dei dati”.

SSD Crucial P5

SSD Crucial P5 è indicato come “progettato per gamer esperti” e c”reativi professionisti” che necessitano di tempi di risposta rapidi per le attività di editing e progettazione o per giocare e lavorare in multitasking. L’unità in questione offre velocità di lettura/scrittura fino a 3400/3000 MB/s, prestazioni ottimizzate dalla tecnologia TLC 3D NAND e dal controller di Micron, nonché elvata capacità di archiviazione con “tagli” che vanno dai 250 GB ai 2 TB.

SSD Crucial P2

Questo modello è indicato dal produttore come adatto per chi è alla ricerca di un SSD veloce a un prezzo contenuto. L’unità in questione sfrutta la tecnologia NVMe, offre una velocità di trasferimento più alta e un accesso più rapido ai file. L’unità SSD Crucial P2 è disponibile con capacità fino a 1 TB. Nelle specifiche delle unità P2 il produttore indica i valori di 2300 MB/s nella lettuera sequenziale e 940 MB/s nella scrittura sequenziale per il modello da 500GB e rispettivamente 2100 MB/s e 1150 MB/s per il modello da 250GB.

“Per chi deve aggiornare il proprio sistema così come per chi ne vuole assemblare uno nuovo, Crucial P2 è la soluzione ideale in termini di potenza e affidabilità”, spiega un portavoce dell’azienda. “Siamo uno dei pochi produttori di SSD che progetta e produce NAND proprie. Realizzato grazie alle competenze di Micron e rigorosamente testato in ogni fase di sviluppo, Crucial P2 rinnova una tradizione di innovazione e qualità lunga 40 anni”.