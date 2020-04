Auricolari QCY T6, come i PowerBeats Pro ma a soli 24,49 euro

Se cercate un paio di auricolari completamente senza fili che facciano la differenza durante l’attività sportiva e che vi costino davvero poco, non dovete far altro che comprare oggi i QCY T6 in promozione.

Questi auricolari ricordano esteticamente molto da vicino i PowerBeats Pro. Sono infatti di tipo TWS, acronimo di True Wireless Stereo che sta ad indicare la totale assenza di cablaggio (come gli AirPods, per intenderci), e sono dotati di archetti che ne migliorano notevolmente la stabilità quando si indossano.

In questo modo infatti è praticamente impossibile perderli, anche in considerazione del fatto che oltre ad abbracciare la parte esterna dell’orecchio tramite l’archetto utilizzano dei gommini in-ear che migliorano da un lato l’insonorizzazione dai rumori esterni, dall’altro appunto aumentano la stabilità bloccandosi saldamente all’interno della cavità auricolare.

I QCY T6 sono accompagnati da custodia per il trasporto che incorpora una batteria attraverso la quale è possibile ricaricare gli auricolari quando vi si ripongono al suo interno, in questo modo nel momento in cui si andrà a riutilizzarli saranno completamente carichi e pronti per accompagnare l’utente in una nuova sessione di allenamento.

Sia chiaro, ovviamente si possono usare anche nelle più tradizionali attività quotidiane sia per ascoltare la musica che per gestire le telefonate (incorporano infatti un microfono), ma la particolare struttura lascia propenderne l’uso principalmente nello sport al chiuso anche per via della buonissima insonorizzazione data dai gommini che, all’aperto, potrebbe rendere più difficile tenere d’occhio i rumori della strada (in ottica sicurezza).

Per il resto sono certificati IPX4 e quindi resistono al sudore, sono accompagnati da un’app per smartphone, non obbligatoria ai fini dell’uso ma dalla quale è possibile regolare facilmente l’equalizzazione adattandola alle proprie preferenze musicali e sono dotate di Bluetooth 5.0 che migliora la stabilità del segnale e riduce i consumi energetici: sfruttando tutte le ricariche possibili con la cover per il trasporto promettono complessivamente fino a 30 ore di autonomia.

Se siete interessati all’acquisto, come dicevamo sono attualmente in vendita su Ebay a soli 24,49 euro. Il venditore è wholesale208-9, che gode di oltre 6.000 vendite andate a buon fine con un indice di gradimento del 98,6%. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.