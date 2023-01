Microsoft licenzierà oltre 10.000 persone

Microsoft potrebbe annunciare licenziamenti di massa nei prossimi giorni: la possibilità che il gigante tecnologico licenzi una parte significativa della propria forza lavoro è stata prima riportata da Sky News e successivamente corroborata da Bloomberg.

Secondo i rapporti il numero dei tagli arriverebbe a circa il cinque per cento della forza lavoro di 220.000 persone dell’azienda, quindi circa 11.000 dipendenti in totale. Bloomberg non riferisce la portata dei licenziamenti, ma ha riferito che avrebbero colpito “un certo numero di divisioni di ingegneria” e che sono impostati per essere “significativamente più grandi” rispetto ad altri cicli di licenziamenti intrapresi da Microsoft nell’ultimo anno.

Un portavoce di Microsoft ha riferito a Engadget che l’azienda non commenta voci e speculazioni. Se la cifra di 11.000 è accurata, equivarrebbe agli 11.000 posti di lavoro eliminati da Meta l’anno scorso, anche se non arriverebbero alle 20.000 posizioni che Amazon prevede di tagliare a conclusione del suo piano di licenziamenti in corso.

Microsoft, in ogni caso, sembra stia ricalcando la strada di altri colossi tecnologici. Infatti, la società ha visto i profitti salire vertiginosi durante i primi due anni della pandemia e ha cercato di capitalizzare il momento anche tramite nuove assunzioni su ampia scala, aggiungendo ben 50.000 dipendenti nello stesso lasso di tempo.

Tuttavia, lo scorso ottobre il CEO di Microsoft Satya Nadella ha avvertito dell’imminente stretta a causa del peggioramento delle condizioni macroeconomiche:

Siamo concentrati sull’aiutare i nostri clienti a fare di più con meno, investendo in aree di crescita secolari e gestendo la nostra struttura dei costi in modo disciplinato

Probabilmente, il CEO aggiungerà altro sull’attuale posizione di Microsoft non appena l’azienda annuncerà i suoi dati finanziari del secondo trimestre il prossimo 24 gennaio.

Negli scorsi giorni Bill Gates ha ribadito a tutti che non usa iPhone, mentre negli USA il Congresso ha momentaneamente bloccato gli ordinativi di visori Microsoft HoloLens, finanziando però la ricerca sy un sedondo modello per migliorare e superare i problemi riscontrati dall’esercito USA.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Microsoft sono disponibili qui.