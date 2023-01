Apple lancia il cinturino Black Unity più quadrante e sfondo abbinati

Con i cinturini Apple Watch della serie Black Unity Collection la multinazionale di Cupertino celebra la storia black delle comunità di colore in USA e nel mondo: in questi giorni di novità (Mac e HomePod 2023), Apple ha colto l’occasione per lanciarne una terza variante, questa volta un bracciale Black Unity su base Sport Loop in nylon intrecciato.

È ispirato all’arte del mosaico, un linguaggio usato da generazioni di artisti black in tutto il mondo per celebrare la propria cultura e incoraggiare il cambiamento, e simboleggia la vitalità delle diverse comunità nere e il loro spirito di unità.

La storia del bracciale Black Unity per Apple Watch

Il cinturino è stato disegnato «da creativi e creative Apple che appartengono alla comunità nera o la sostengono» e l’azienda, nell’ambito della sua Racial Equity and Justice Initiative, dichiara di dedicarlo alle organizzazioni internazionali Art Gallery of New South Wales, Ghetto Film School, Music Forward, National Museum of African American Music e Shout Mouse Press e più in generale a chi combatte per l’equità e la giustizia razziale.

I colori sono quelli della bandiera panafricana e la parola UNITY è intrecciata negli strati di tessuto, creando una texture tridimensionale.

Le versioni 2021 e 2022

Nel 2021 Apple aveva lanciato una prima edizione Sport (49 €) e l’anno scorso gli ha affiancato una seconda variante in Solo Loop intrecciato (99 €) abbinata ad uno speciale quadrante.

La novità digitale di quest’anno: lo sfondo per iPhone

Quest’anno, per la sua terza edizione, oltre al quadrante per Apple Watch (che si ispira al mosaico e si modifica leggermente ogni minuto) l’azienda ha aggiunto anche lo sfondo per iPhone a tema. Entrambi – scrive Apple – saranno «disponibili prossimamente»: con molta probabilità arriveranno la settimana prossima attraverso watchOS 9.3 e iOS 16.3.

Questo cinturino è solo una piccola parte dell’impegno di Apple per smantellare il razzismo sistemico e ampliare l’accesso alle opportunità per le comunità di colore in tutto il mondo.

Cinturino Sport Loop Black Unity, disponibilità e prezzo

Il nuovo cinturino Sport Loop della collezione Black Unity «è morbido, leggero e regolabile», è in vendita sull’Apple Store e costa 49 € sia per la versione da 41 mm che per quella da 45 mm. Per le compatibilità, riportiamo dal sito Apple:

I cinturini per casse da 41 mm sono adatti anche alle casse da 38 mm e 40 mm; quelli per casse da 45 mm sono adatti anche alle casse da 42 mm, 44 mm e 49 mm. I cinturini Solo Loop e Solo Loop intrecciato sono compatibili soltanto con Apple Watch SE e Apple Watch Series 4 o successivo. Le casse da 40 mm e 41 mm si possono abbinare a cinturini nelle misure 1–9, quelle da 44 mm e 45 mm a cinturini nelle misure 1–12.

Per un riepilogo delle novità Mac 2023 è possibile consultare questo articolo contenente il video del mini keynote Apple di presentazione.