iOS 16.3 e wachOS 9.3 arrivano la settimana del 23 gennaio

Non c’è stato un vero e proprio keynote, salvo un breve video in stile identico per MacBook Pro e Mac mini 2023, ma le novità di Apple proseguono con il nuovo HomePod 2023 e ora com l’annuncio, anche se indiretto da parte di Apple, che iOS 16.3 e watchOS 9.3 saranno rilasciati nell’arco della prossima settimana del 23 gennaio.

Si diceva di un annuncio indiretto da parte di Apple perché in realtà il colosso della Mela fa sapere che il nuovo quadrante Black Unity, in abbinata al nuovo cinturino Apple a tema Black Unity Sport Loop, richiede sia watchOS 9.3 su Apple Watch, che iOS 16.3 su iPhone 8 o più recenti. Versioni attualmente ancora in beta.

Ma nello stesso annuncio Apple precisa che sia il nuovo quadrante Black Unity, che il nuovo sfondo wallpaper Unity per la schermata di blocco di iPhone, saranno entrambi disponibili la prossima settimana del 23 gennaio.

La fase di beta si è svolta un po’ più lentamente ma, con le tempistiche indicate da Apple nelle note a piè di pagina per gli annunci di bracciale e quadrante Black Unity, si apprende che ora la società è pronta per il rilascio degli ultimi aggiornamenti dei suoi sistemi operativi.

Questo significa che nella settimana del 23 gennaio, quindi entro massimo il 27 gennaio, Apple rilascerà non solo WatchOS 9.3 e iOS 16.3 ma anche iPadOS 16.3. Potrebbe anche arrivare macOS Ventura 13.2 ma non è detto.

Nelle corse ore Apple ha annunciato il nuovo HomePod 2023 di seconda generazione. Nella giornata di martedì 17 gennaio Apple ha presentato i nuovi portatili professionali MacBook Pro con chip M2 Pro e M2 Max, oltre a Mac mini con chip M2 e versione pro con M2 Max.

Per un riepilogo delle novità Mac 2023 è possibile consultare questo articolo contenente il video del mini keynote Apple di presentazione.