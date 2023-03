Disponibile la preview di Microsoft Loop, app per creare contenuti in team

Presentata in occasione dell’evento Ignite 2021, Microsoft ha ora annunciato la disponibilità di preview dell’app Loop per il web, per iOS (si parte da qui) e Android (si parte da qui), indicata come “un’esperienza di creazione condivisa trasformativa che riunisce team, contenuti e attività in tutti gli strumenti e i dispositivi”.

Loop combina un’area di disegno flessibile con componenti portatili che si muovono liberamente e rimangono sincronizzati tra le applicazioni, consentendo ai team di ideare, pianificare e creare insieme.

Lo slogan dell’app è “Pensa, pianifica e crea insieme agli altri”, elementi che lasciano intuire per cosa è pensata l’app.

È possibile usarla liberamente collegandosi al sito dedicato ed eseguendo il login con un account Microsoft.

L’app – o più propriamente – una piattaforma collaborativa – è nata in piena pandemia, con l’esplosione del lavoro da remoto e l’idea è quella di riunire progetti e idee in un unico punto di riferimento, sincronizzando elementi, contenuti e compiti che è possibile assegnare tenendo conto di varie applicazioni.

Non mancano suggerimenti smart, notifiche e modelli vari pensati per automatizzare e velocizzare le attività. Le funzionalità di intelligenza artificiale consentono offerte da Microsoft 365 Copilot consentono di generare contenuti, modificare quelli esistenti, impostare promemoria e automatizzare varie funzioni.

I tre elementi principali sono: componenti (contenuti portatili che possono essere elenchi, tabelle, note e altro ancora), pagine a ciclo continuo (aree di disegno flessibili) e le aree di lavoro (spazi condivisi). I componenti di ciclo sono attualmente supportati in Teams, Outlook, Word per il Web e Whiteboard.

Si tratta sostanzialmente di un hub con avanzate funzionalità di collaborazione e co-creazione, con il vantaggio che queste sono integrabili con l’ecosistema delle app Microsoft (Word, Excel ecc.). In questa fase di anteprima nei Workspace (gli spazi di lavoro virtuali) possono collaborare fino a 50 persone, sia da piattaforme desktop sia da dispositivi mobile (Android e iOS).