Localizzazione di oggetti, Samsung insegue Apple anche nei chip UWB

«Se Apple ha un chip UWB anche noi non possiamo stare senza». Devono pensarla in questo modo in Samsung che ha appena annunciato Exynos Connect U100, il suo primo chipset ultra-wideband (UWB).

Questo tipo di componenti è presente sui dispositivi Apple fin dal lancio di iPhone 11. Servono per posizionare esattamente nello spazio un oggetto e consentire di localizzarlo con precisione. Un processore UWB è utilizzato, ad esempio, per gli Airtag e viene largamente impiegato in altri dispositivi Apple per far funzionare la tecnologia Dov’è quando l’oggetto è in prossimità della posizione dove ci troviamo.

Il fatto che la tecnologia UWB sia stata abbracciata in ambiti che lo rendono un sistema molto promettente non solo nell’Internet of Things ma anche in settori fuori dall’elettronica più propria è la ragione per cui Samsung si è messa sulle piste di Apple.

L’Exynos Connect U100 è indicato come in grado di localizzare oggetti con 1cm di precisione, è ottimizzato per l’uso dei dispositivi mobili, nel mondo delle auto e dispositivi per l’Internet of Things (IoT), offrendo informazioni precise su ranging e localizzazione.

L’Automotive, dove Apple ha già un suo piede con UWB, sembra interessare particolarmente Samsung. U100 è già certificato dal Car Connectivity Consortium (CCC) come conforme alle specifiche Digital Key Release 3.0 e quindi un telefono con questo processore può essere sfruttato, ad esempio, come chiave per aprire, avviare le auto con la certezza dell’effettiva vicinanza tra auto e serratura.

Per questa ragione sono previste funzionalità di risparmio energetico e funzioni STS (scrambled timestamp sequence) per la sicurezza per aumentare l’integrità dei dati e impedire l’hacking da parte di terzi.

Il chipset in questione potrà essere usato anche come componente base per futuri SmartTag di Samsung. La tecnologia UWB è utile anche all’interno di ambienti nei quali il GPS non è disponibile ma anche in ambiti quali applicazioni di Realtà Virtuale e Realtà Aumentata che richiedono il tracciamento preciso del movimento delle persone

Samsung ha anche annunciato Exynos Connect, nuovo brand che consolida le soluzioni di comunicazioni wireless a corto raggio, come UWB, Bluetooth e Wi-Fi, essenziali per agevolare un mondo sempre più iper-connesso