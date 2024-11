Microsoft non può lanciare il negozio Xbox su Android

Pubblicità

In ottobre Google è stata costretta ad aprire Play Store a negozi ed app terze parti, rivali inclusi, in USA e immediatamente Microsoft aveva annunciato l’arrivo entro novembre del negozio Xbox su Android: ora, anche se tutto è già pronto, Microsoft annuncia che il lancio non può avvenire.

La multinazionale di Windows spiega che la ragione del mancato lancio è dovuta a una sospensione amministrativa concessa dai tribunali USA. Non viene specificato però se e quando il negozio Xbox arriverà su Android. La situazione è descritta da Sarah Bond, presidente di Xbox, tramite un post su X.

La dirigente dichiara che le funzioni per la vetrina dei giochi Xbox, la possibilità per gli utenti di acquistarli direttamente in-app e anche di giocare su smartphone e tablet Android sono già pronte:

“In Xbox, vogliamo offrire ai giocatori più scelta su come e dove giocare, inclusa la possibilità di giocare e acquistare giochi direttamente dall’app Xbox. Di recente ho condiviso la nostra ambizione di sbloccare queste funzionalità prima con il Google Play Store sui dispositivi Android negli Stati Uniti, mentre altri app store si adattano per soddisfare la domanda dei consumatori”.

Sembra comunque che l’attesa non dovrebbe durare a lungo, trattandosi di una sospensione temporanea:

“A causa di una sospensione amministrativa temporanea recentemente concessa dai tribunali, al momento non siamo in grado di lanciare queste funzionalità come previsto. Il nostro team ha le funzionalità create e pronte per essere lanciate non appena il tribunale avrà preso una decisione definitiva. Siamo impazienti di lanciare e dare più scelta e flessibilità ai giocatori”.

Negli ultimi bilanci Microsoft i videogiochi rendono più delle licenze Windows: l’ultimo grande lancio è quello di Call of Duty Black Ops 6 su praticamente ogni console e piattaforma, con l’esclusione dei Mac, ma si può giocare in streaming.

